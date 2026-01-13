Україна в трійці найкращих: фотограф Дмитро Гайдук здобув перемогу в конкурсі Europol Photo Competition 2025
До трійки лауреатів також увійшли фотографи з Данії та Португалії
Конкурс Europol Photo Competition традиційно демонструє повсякденну роботу поліцейських, прикордонників та інших служб безпеки, які роблять Європу безпечнішою. Цього року до змагання надійшли роботи з усього світу.
Український фотограф Дмитро Гайдук увійшов до трійки переможців. "Телеграф" розповість про це детальніше.
Про конкурс Capture25
Europol Photo Competition — щорічне міжнародне змагання для співробітників правоохоронних органів, які захоплюються фотографією. Конкурс відкритий для учасників із країн ЄС та держав-партнерів.
Тема цьогорічного конкурсу — Making Europe Safer (Capture25). Учасників запросили показати через фотооб'єктив, як поліцейські, прикордонники та інші служби захищають громадян щодня — як у державах Євросоюзу, так і за їх межами.
Трійка лауреатів 2025 року
Журі конкурсу визначило трьох переможців із різних країн:
- Йоган Якоб Кляйст (Данія);
- Клаудіу Александре (Португалія);
- Дмитро Гайдук (Україна).
Кожен із них отримав визнання в окремих номінаціях за результатами різних голосувань.
Спеціальне визнання для українця
Дмитро Гайдук здобув перемогу в номінації Heads of Communication of the EU law enforcement agencies (ELEC network) Vote — його роботу відзначила мережа керівників комунікацій правоохоронних органів Європейського Союзу.
Це визнання особливо цінне, адже підкреслює високий професійний рівень українського фотографа та довіру європейських партнерів до бачення теми безпеки українськими правоохоронцями.
Інші переможці також отримали нагороди в своїх категоріях: Клаудіу Александре переміг у голосуванні публіки (Public Vote), а Йоган Якоб Кляйст здобув перемогу у внутрішньому голосуванні спільноти Europol (Europol Community Vote).
Чому це важливо для України
Перемога Дмитра Гайдука в конкурсі Europol має важливе символічне значення для України. Успіх українського фотографа підкреслює професіоналізм вітчизняних правоохоронців та їхню інтеграцію в європейську систему безпеки.
Конкурс нагадує міжнародній спільноті, що безпека Європи сьогодні неможлива без участі та зусиль нашої країни. Фотографії переможців використовують у комунікаційних кампаніях Євросоюзу, щоб показати реальне обличчя служби в поліції, на кордонах, у міжнародних операціях.
Лауреати конкурсу традиційно отримують запрошення до штаб-квартири Europol у Гаазі, де беруть участь у зустрічах та презентаціях своїх робіт. Роботи переможців широко демонструють на онлайн-платформах Europol та в соціальних мережах організації, що забезпечує фотографам і їхнім відомствам додаткове міжнародне визнання та видимість.
