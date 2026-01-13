Україна в трійці найкращих: фотограф Дмитро Гайдук здобув перемогу в конкурсі Europol Photo Competition 2025

До трійки лауреатів також увійшли фотографи з Данії та Португалії

Конкурс Europol Photo Competition традиційно демонструє повсякденну роботу поліцейських, прикордонників та інших служб безпеки, які роблять Європу безпечнішою. Цього року до змагання надійшли роботи з усього світу.

Український фотограф Дмитро Гайдук увійшов до трійки переможців. "Телеграф" розповість про це детальніше.

Про конкурс Capture25

Europol Photo Competition — щорічне міжнародне змагання для співробітників правоохоронних органів, які захоплюються фотографією. Конкурс відкритий для учасників із країн ЄС та держав-партнерів.

Тема цьогорічного конкурсу — Making Europe Safer (Capture25). Учасників запросили показати через фотооб'єктив, як поліцейські, прикордонники та інші служби захищають громадян щодня — як у державах Євросоюзу, так і за їх межами.

Трійка лауреатів 2025 року

Журі конкурсу визначило трьох переможців із різних країн:

Йоган Якоб Кляйст (Данія);

(Данія); Клаудіу Александре (Португалія);

(Португалія); Дмитро Гайдук (Україна).

Кожен із них отримав визнання в окремих номінаціях за результатами різних голосувань.

Спеціальне визнання для українця

Дмитро Гайдук здобув перемогу в номінації Heads of Communication of the EU law enforcement agencies (ELEC network) Vote — його роботу відзначила мережа керівників комунікацій правоохоронних органів Європейського Союзу.

Фото: Дмитро Гайдук

Це визнання особливо цінне, адже підкреслює високий професійний рівень українського фотографа та довіру європейських партнерів до бачення теми безпеки українськими правоохоронцями.

Фото: Йоган Якоб Кляйст

Інші переможці також отримали нагороди в своїх категоріях: Клаудіу Александре переміг у голосуванні публіки (Public Vote), а Йоган Якоб Кляйст здобув перемогу у внутрішньому голосуванні спільноти Europol (Europol Community Vote).

Фото: Клаудіу Александре

Чому це важливо для України

Перемога Дмитра Гайдука в конкурсі Europol має важливе символічне значення для України. Успіх українського фотографа підкреслює професіоналізм вітчизняних правоохоронців та їхню інтеграцію в європейську систему безпеки.

Конкурс нагадує міжнародній спільноті, що безпека Європи сьогодні неможлива без участі та зусиль нашої країни. Фотографії переможців використовують у комунікаційних кампаніях Євросоюзу, щоб показати реальне обличчя служби в поліції, на кордонах, у міжнародних операціях.

Лауреати конкурсу традиційно отримують запрошення до штаб-квартири Europol у Гаазі, де беруть участь у зустрічах та презентаціях своїх робіт. Роботи переможців широко демонструють на онлайн-платформах Europol та в соціальних мережах організації, що забезпечує фотографам і їхнім відомствам додаткове міжнародне визнання та видимість.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що п'ять кадрів з України потрапили в топ-100 фото року від TIME. Вони фіксують наслідки російської агресії та стійкість українців.