Чтобы не привлекать зависть в 2026 год, откажитесь от нескольких действий: главные запреты 13 января

Этот день описывают как время внутренней тишины и переоценки

В этот вторник, 13 января, по новому церковному календарю верующие чествуют День памяти святых мучеников Ермилата и Стратоника. По старому стилю событие отмечалось 26 января.

Ермилат был диаконом в городе Сингидун (ныне территория Сербии) и открыто исповедовал христианство во времена жестоких гонений. Его арестовали за отказ отречься от веры и подвергли пыткам.

Стратоник был тюремным сторожем и тайным христианином, сочувствовал Ермилату и поддерживал его, за что также был разоблачен. Обеих мучеников казнили, но их история стала символом тихой, но непоколебимой преданности своим убеждениям.

Традиции и приметы 13 января

В народе этот день считали удачным для молитвы о силе духа, особенно перед важными решениями. Верующие старались не оставаться наедине со сложными мыслями, а проводить время с семьей или близкими. 13 января хорошо "очищать" дом — не генеральной уборкой, а лишением лишнего.

в этот день мороз сухой и без снега — весна будет ранней, но переменчивой;

тихая погода 13 января – год будет без резких потрясений;

звездное небо вечером предвещает новости, которые изменят планы;

сильный ветер в этот день следует пересмотреть недавние решения.

Звездное небо. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 13 января

хвастаться своими достижениями — показная гордость "обнуляет" плоды труда и притягивает зависть;

давать пустые обещания – легкомыслие 13 января может вернуться разочарованием;

ссориться по пустякам — конфликты, начатые в этот день, затянутся надолго;

игнорировать просьбу о помощи — безразличие в этот день может "закрыть" ответную поддержку;

начинать новые дела без цели все незавершенное может затянуться на годы.

