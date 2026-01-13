Чтобы не привлекать зависть в 2026 год, откажитесь от нескольких действий: главные запреты 13 января
Этот день описывают как время внутренней тишины и переоценки
В этот вторник, 13 января, по новому церковному календарю верующие чествуют День памяти святых мучеников Ермилата и Стратоника. По старому стилю событие отмечалось 26 января.
Ермилат был диаконом в городе Сингидун (ныне территория Сербии) и открыто исповедовал христианство во времена жестоких гонений. Его арестовали за отказ отречься от веры и подвергли пыткам.
Стратоник был тюремным сторожем и тайным христианином, сочувствовал Ермилату и поддерживал его, за что также был разоблачен. Обеих мучеников казнили, но их история стала символом тихой, но непоколебимой преданности своим убеждениям.
Традиции и приметы 13 января
В народе этот день считали удачным для молитвы о силе духа, особенно перед важными решениями. Верующие старались не оставаться наедине со сложными мыслями, а проводить время с семьей или близкими. 13 января хорошо "очищать" дом — не генеральной уборкой, а лишением лишнего.
- в этот день мороз сухой и без снега — весна будет ранней, но переменчивой;
- тихая погода 13 января – год будет без резких потрясений;
- звездное небо вечером предвещает новости, которые изменят планы;
- сильный ветер в этот день следует пересмотреть недавние решения.
Что нельзя делать 13 января
- хвастаться своими достижениями — показная гордость "обнуляет" плоды труда и притягивает зависть;
- давать пустые обещания – легкомыслие 13 января может вернуться разочарованием;
- ссориться по пустякам — конфликты, начатые в этот день, затянутся надолго;
- игнорировать просьбу о помощи — безразличие в этот день может "закрыть" ответную поддержку;
- начинать новые дела без цели все незавершенное может затянуться на годы.
