Рус

Щоб не притягувати заздрість у 2026 рік, відмовтеся від кількох дій: головні заборони 13 січня

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чоловік розповідає щось жінці
Чоловік розповідає щось жінці. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

Цей день описують як час внутрішньої тиші та переоцінки

Цього вівторка, 13 січня, за новим церковним календарем віряни вшановують День пам’яті святих мучеників Єрмилата і Стратоніка. За старим стилем подія відзначалася 26 січня.

Єрмилат був дияконом у місті Сингидун (нині територія Сербії) й відкрито сповідував християнство в часи жорстоких гонінь. Його заарештували за відмову зректися віри й піддали тортурам.

Стратонік був тюремним сторож і таємний християнин, співчував Єрмилату й підтримував його, за що також був викритий. Обох мучеників стратили, але їхня історія стала символом тихої, але непохитної відданості своїм переконанням.

Традиції та прикмети 13 січня

У народі цей день вважали вдалим для молитви про силу духу, особливо перед важливими рішеннями. Віряни намагалися не залишатися наодинці зі складними думками, а проводити час із родиною або близькими. 13 січня добре "очищати" дім — не генеральним прибиранням, а позбавленням зайвого.

  • в цей день мороз сухий і без снігу — весна буде ранньою, але мінливою;
  • тиха погода 13 січня — рік буде без різких потрясінь;
  • зоряне небо ввечері віщує про новини, які змінять плани;
  • сильний вітер в цей день — слід переглянути нещодавні рішення.
Зоряне небо
Зоряне небо. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 13 січня

  • хвалитися своїми досягненнями — показна гордість "обнуляє" плоди праці та притягує заздрість;
  • давати порожні обіцянки — легковажність 13 січня може повернутися розчаруванням;
  • сваритися через дрібниці — конфлікти, розпочаті в цей день, затягнуться надовго;
  • ігнорувати прохання про допомогу — байдужість у цей день може "закрити" підтримку у відповідь;
  • починати нові справи без мети — усе незавершене може затягнутися на роки.

Раніше "Телеграф" ділився повним календарем свят на 2026 рік. Ми зібрали для вас усі важливі дати.

Теги:
#Заборони #Народні прикмети #Церковне свято #Свято