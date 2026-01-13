Щоб не притягувати заздрість у 2026 рік, відмовтеся від кількох дій: головні заборони 13 січня

Цей день описують як час внутрішньої тиші та переоцінки

Цього вівторка, 13 січня, за новим церковним календарем віряни вшановують День пам’яті святих мучеників Єрмилата і Стратоніка. За старим стилем подія відзначалася 26 січня.

Єрмилат був дияконом у місті Сингидун (нині територія Сербії) й відкрито сповідував християнство в часи жорстоких гонінь. Його заарештували за відмову зректися віри й піддали тортурам.

Стратонік був тюремним сторож і таємний християнин, співчував Єрмилату й підтримував його, за що також був викритий. Обох мучеників стратили, але їхня історія стала символом тихої, але непохитної відданості своїм переконанням.

Традиції та прикмети 13 січня

У народі цей день вважали вдалим для молитви про силу духу, особливо перед важливими рішеннями. Віряни намагалися не залишатися наодинці зі складними думками, а проводити час із родиною або близькими. 13 січня добре "очищати" дім — не генеральним прибиранням, а позбавленням зайвого.

в цей день мороз сухий і без снігу — весна буде ранньою, але мінливою;

тиха погода 13 січня — рік буде без різких потрясінь;

зоряне небо ввечері віщує про новини, які змінять плани;

сильний вітер в цей день — слід переглянути нещодавні рішення.

Зоряне небо. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 13 січня

хвалитися своїми досягненнями — показна гордість "обнуляє" плоди праці та притягує заздрість;

— показна гордість "обнуляє" плоди праці та притягує заздрість; давати порожні обіцянки — легковажність 13 січня може повернутися розчаруванням;

— легковажність 13 січня може повернутися розчаруванням; сваритися через дрібниці — конфлікти, розпочаті в цей день, затягнуться надовго;

— конфлікти, розпочаті в цей день, затягнуться надовго; ігнорувати прохання про допомогу — байдужість у цей день може "закрити" підтримку у відповідь;

— байдужість у цей день може "закрити" підтримку у відповідь; починати нові справи без мети — усе незавершене може затягнутися на роки.

Раніше "Телеграф" ділився повним календарем свят на 2026 рік. Ми зібрали для вас усі важливі дати.