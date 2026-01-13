Две картины Репина из харьковского музея взяли под государственную защиту: чем они уникальны
Минкульт пополнил реестр сокровищ
Два портрета работы Ильи Репина из харьковского музея теперь официально признаны уникальными культурными сокровищами Украины. Министерство культуры внесло их в Государственный реестр национального культурного достояния.
Что нужно знать:
- В реестр внесли портреты Веревкиной и Сапожниковой
- Картины написаны в 1880 и 1888 годах
- Обе работы хранятся в Чугуевском музее
Об этом сообщили в Художественно-мемориальном музее Ильи Ефимовича Репина Харьковского областного совета, пишет "Думка". Речь идет о работах, созданных художником в период расцвета его таланта.
Государственный реестр национального культурного достояния пополнился портретом Марианны Веревкиной 1888 года и портретом Елизаветы Сапожниковой 1880 года. Обе работы принадлежат кисти Ильи Репина, уроженца Чугуева Харьковской области.
Директор музея Светлана Бучаста рассказала, что портрет Марианны Веревкиной считается одним из самых ярких в портретном искусстве Репина. Марианна была ученицей художника, он высоко ценил ее способности и даже сравнивал с Рембрандтом.
В год создания портрета во время охоты Марианна случайно прострелила правую руку. Ей пришлось научиться работать левой рукой. Интересно, что таким же навыком овладел и сам Илья Репин из-за болезни собственной правой руки.
Лечение Веревкиной проходило в Германии, где она познакомилась с западноевропейским искусством. Это оказало значительное влияние на ее дальнейшее творчество. Затем она стала важной частью экспрессионизма и авангарда Европы, сотрудничала с Василием Кандинским и Карлом Шмидт-Ротлуфом. Художница скончалась в Швейцарии, оставив наследие из 90 картин и 170 эскизов.
Второй портрет изображает Елизавету Сапожникову. Она была старшей сестрой Натальи Поленовой, жены художника Василия Поленова и двоюродной сестрой режиссера Константина Станиславского. Женщина была филантропом, занималась училищем, была женой фабриканта и московской домовладельницей.
После октябрьского переворота 1917 семья Сапожниковых осталась без средств к существованию через национализацию фабрик. Константин Станиславский неоднократно обращался к советскому руководству о поддержке Елизаветы и ее детей.
Оба портрета экспонировались на выставке в Хельсинки в 1998 году. Портрет Сапожниковой также показывали на выставке в Киевском национальном музее российского искусства в 2016 году.
Напомним, художественно-мемориальный музей И. Ю. Репина находится в Чугуеве, в доме, где художник жил с семьей с 1876 по 1877 год. Главный фокус экспозиции – чугуевский период творчества Репина и его связь с Украиной. Сейчас экспозиция музея не работает из-за решения Совета обороны Харьковской области. Фонды находятся в безопасном месте.
