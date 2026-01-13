Две картины Репина из харьковского музея взяли под государственную защиту: чем они уникальны

Минкульт пополнил реестр сокровищ

Два портрета работы Ильи Репина из харьковского музея теперь официально признаны уникальными культурными сокровищами Украины. Министерство культуры внесло их в Государственный реестр национального культурного достояния.

Что нужно знать:

В реестр внесли портреты Веревкиной и Сапожниковой

Картины написаны в 1880 и 1888 годах

Обе работы хранятся в Чугуевском музее

Об этом сообщили в Художественно-мемориальном музее Ильи Ефимовича Репина Харьковского областного совета, пишет "Думка". Речь идет о работах, созданных художником в период расцвета его таланта.

Государственный реестр национального культурного достояния пополнился портретом Марианны Веревкиной 1888 года и портретом Елизаветы Сапожниковой 1880 года. Обе работы принадлежат кисти Ильи Репина, уроженца Чугуева Харьковской области.

Портрет М. Веревкиной

Директор музея Светлана Бучаста рассказала, что портрет Марианны Веревкиной считается одним из самых ярких в портретном искусстве Репина. Марианна была ученицей художника, он высоко ценил ее способности и даже сравнивал с Рембрандтом.

В год создания портрета во время охоты Марианна случайно прострелила правую руку. Ей пришлось научиться работать левой рукой. Интересно, что таким же навыком овладел и сам Илья Репин из-за болезни собственной правой руки.

Лечение Веревкиной проходило в Германии, где она познакомилась с западноевропейским искусством. Это оказало значительное влияние на ее дальнейшее творчество. Затем она стала важной частью экспрессионизма и авангарда Европы, сотрудничала с Василием Кандинским и Карлом Шмидт-Ротлуфом. Художница скончалась в Швейцарии, оставив наследие из 90 картин и 170 эскизов.

Второй портрет изображает Елизавету Сапожникову. Она была старшей сестрой Натальи Поленовой, жены художника Василия Поленова и двоюродной сестрой режиссера Константина Станиславского. Женщина была филантропом, занималась училищем, была женой фабриканта и московской домовладельницей.

Портрет Е. Сапожниковой

После октябрьского переворота 1917 семья Сапожниковых осталась без средств к существованию через национализацию фабрик. Константин Станиславский неоднократно обращался к советскому руководству о поддержке Елизаветы и ее детей.

Оба портрета экспонировались на выставке в Хельсинки в 1998 году. Портрет Сапожниковой также показывали на выставке в Киевском национальном музее российского искусства в 2016 году.

Портреты Веревкиной и Сапожниковой в художественно-мемориальном музее И. Ю. Репина в Чугуеве

Напомним, художественно-мемориальный музей И. Ю. Репина находится в Чугуеве, в доме, где художник жил с семьей с 1876 по 1877 год. Главный фокус экспозиции – чугуевский период творчества Репина и его связь с Украиной. Сейчас экспозиция музея не работает из-за решения Совета обороны Харьковской области. Фонды находятся в безопасном месте.

