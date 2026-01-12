Последствия печальны: киевлянка показала лопнувшую трубу отопления, из которой не спустили воду

Морозы, блэкауты и несвоевременный слив воды наделали бед

В Киеве жители многоэтажки оказались в сложной ситуации. В доме треснули трубы отопления, ведь коммунальные службы вовремя не слили воду. Эта процедура должна регулярно проводиться в отопительный сезон.

Соответствующий пост о последствиях опубликовала киевлянка в соцсети Threads. Она рассказала, что их дом "может попрощаться с отоплением" и добавила фото.

В комментариях люди делятся впечатлениями от произошедшего. Некоторые называют ситуацию халатностью коммунальных служб и советуют подавать коллективную жалобу. Другие предпочитают сами искать способы, чтобы избежать подобных проблем в будущем.

Что пишут в комментариях. Фото: Threads

Украинцы делятся впечатлениями. Фото: Threads

Некоторые жители предлагают покупать дизельные печи, чтобы обогревать квартиры. Еще кто-то советует убрать мебель, ковры и вещи из мест возле труб отопления, чтобы в случае разрыва вода не залила жилье.

Рекомендации украинцев. Фото: Threads

Еще рекомендации, чтобы не залило мебель и другие вещи в комнатах. Фото: Threads

