"Это не по-президентски": что Мелания Трамп больше всего ненавидит в поведении Дональда

Мелания считает, что президент не должен так себя вести

Президент США Дональд Трамп периодически любит на публике выполнять танцевальные движения. Однако такое поведение сильно раздражает его супругу Меланию.

Об этом сообщает Irish Star. Первая леди США считает, что такое поведение не подобает главе государства.

Что Мелания Трамп ненавидит в поведении Трампа

Дональд Трамп иногда на публике позволяет себе довольно экспрессивные выходки, включая фирменные танцевальные движения. Еще с периода предвыборной кампании Трамп запомнился своим фирменным танцем. Он включает характерное покачивание бедрами из стороны в сторону и попеременные легкие движения кулаками, которые он обычно исполняет под песню "Y.M.C.A." группы Village People.

Танец Дональда Трампа, Фото: Getty Images

В одном из недавних выступлений Трамп признался, что Мелания просто ненавидит, когда он начинает так танцевать.

Кстати, моя жена ненавидит, когда я это делаю. Она сказала — знаете, она очень элегантный человек, — "Это так не по-президентски". А я ответил: "Но я же стал президентом". Она ненавидит, когда я танцую Дональд Трамп

Трамп неоднократно танцевал на публике, в основном на политических митингах и официальных мероприятиях. Один из самых запоминающихся случаев произошел 14 октября 2025 года на встрече с избирателями в Оксе, штат Пенсильвания, где он танцевал и раскачивался на сцене в течение 40 минут.

Дональд Трамп любит танцевать на публике, Фото: Getty Images

Виктор Уиллис из группы Village People сообщил, что получил более тысячи жалоб на использование песни Трампом, но в итоге одобрил это.

В своем Facebook он написал, что с 2020 года ему пришло более тысячи жалоб и это доставляло ему неудобства. Однако кампания Трампа имела политическую лицензию от BMI, и они имели полное право использовать песню.

Уиллис добавил, что увидел, что Трамп "получает от этого огромное удовольствие" и благодаря ему песня "Y.M.C.A." спустя 45 лет снова заняла первое место в чарте Billboard, продержавшись там две недели, что принесло группе несколько миллионов долларов дохода.

Мелания и Дональд Трамп, Фото: Getty Images

