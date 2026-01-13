"Крепостные входят в цену?" Квартира "Пшонка-стайл" почти за миллион в Одессе впечатлила TikTok (видео)

Жилье расположено в центральной части областного центра

В Одессе продают роскошную огромную квартиру в "стиле Пшонки". В сети удивляются и шутят.

Стоимость — 900 тысяч долларов, говорится в объявлении о продаже. Квартира двухуровневая, общая площадь около 540 квадратных метров. Она расположена в крепком царском доме, высота потолков 3,45 м. В квартире девять комнат: три спальни, кабинет, столовая, зал, гостиная с камином. Также там три ванные комнаты, большой просторный коридор, баня, сауна.

Квартира на Дерибасовской/Европейской продается со всем, что в ней. Мебель из натурального дерева, сделанная под заказ, на полу паркет, мраморная лестница.

Квартира больше похожа на музей

Объявление о продаже в формате видеообзора опубликовала в TikTok риелтор с ником natali_realtor_odesa. Видео начинается "когда не нужно слов".

Как можно увидеть на видео, по всей квартире – позолоченная лепнина. Ею украшены не только стены и потолок, но и двери. В квартире узкий коридор и много дверей с обеих сторон. Из-за такой планировки она больше напоминает музей.

В комнатах большие окна, мебель "монументальная" — темная и массивная. В одной из комнат росписи на потолке.

В целом дизайн, конечно, впечатляет – как размахом и вложенными средствами, так и неуютностью. Кажется, что квартиру проектировали не для того, чтобы жить, а чтобы "сбивать с ног" собственным богатством.

Это — яркий образец "Пшонка-стайл" с показной, чрезмерно роскошной обстановкой, но без вкуса и утонченности (золото, лепнина, причудливое сочетание дорогих материалов). Этот "стиль" получил название в честь бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки, чьи имения поразили украинцев чрезмерным великолепием во время его бегства, символизируя демонстрацию богатства.

В сети активно обсуждают роскошное жилье. Пишут, что это больше похоже на Версаль (дворец во Франции). Гадают, кто мог позволить себе такое жилье и почему решил его продать. Вот некоторые из комментариев:

Для тех, кто не может попасть в Версаль

Наверное, квартира таксиста, что в дождь возит

Я могу себе позволить купить только ручку от двери

Главное, чтобы большевики в город не пришли

Крепостные входят в цену квартиры?

Там даже тараканы ходят во фраках

Ограбление Лувра раскрыто, я считаю

Как будто мама моя декор делала

