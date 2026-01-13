"Кріпаки входять у ціну?" Квартира "Пшонка-стайл" майже за мільйон в Одесі вразила TikTok (відео)

Житло розташоване у центральній частині обласного центру

В Одесі продають розкішну величезну квартиру в "стилі Пшонки". В мережі дивуються та жартують.

Вартість — 900 тисяч доларів, йдеться в оголошенні про продаж. Квартира дворівнева, загальна площа майже 540 квадратних метрів. Вона розташована в міцному царському будинку, висота стель 3,45 м. У квартирі дев'ять кімнат: три спальні, кабінет, їдальня, зала, вітальня з каміном. Також там три ванні кімнати, великий просторий коридор, баня, сауна.

Квартира на Дерибасівській/Європейській продається з усім, що в ній. Меблі з натурального дерева, зроблені під замовлення, на підлозі паркет, мармурові сходи.

Квартира більше схожа на музей

Оголошення про продаж у форматі відеоогляду опублікувала у TikTok рієлтор з ніком natali_realtor_odesa. Відео починається "коли не потрібно слів".

Як можна побачити на відео, по всій квартирі ліпнина золотого кольору. Нею прикрашено не лише стіни та стеля, але й двері. В квартирі вузький коридор та багато дверей по обидва боки. Через таке планування вона більше нагадує музей.

В кімнатах великі вікна, меблі "монументальні" — темні та масивні. В одній з кімнат розписи на стелі.

В цілому дизайн, звичайно, вражає — як розмахом та вкладеними коштами, так і незатишністю. Здається, що квартиру проєктували не для того, щоб жити, а щоб "збивати з ніг" власним багатством.

Це яскравий зразок "Пшонка-стайл" з показною, надмірно розкішною обстановкою, але без смаку та витонченості (золото, ліпнина, химерне поєднання дорогих матеріалів). Цей "стиль" отримав назву на честь колишнього генпрокурора України Віктора Пшонки, чиї маєтки вразили українців надмірною пишнотою під час його втечі, символізуючи демонстрацію багатства.

В мережі активно обговорюють розкішне житло. Пишуть, що це більше схоже на Версаль (палац у Франції). Гадають, хто міг собі дозволити таке житло та чому вирішив його продати. Ось деякі з коментарів:

Для тих, хто не може потрапити у Версаль

Мабуть, квартира таксиста, що в дощ возить

Я можу собі дозволити купити тільки ручку від дверей

Головне — щоб більшовики в місто не прийшли

Кріпаки входять у ціну квартири?

Там навіть таргани ходять у фраках

Пограбування Лувру розкрито, я вважаю

Ніби мама моя декор робила

