В Одессе продают роскошный дворец на побережье моря. Дом украшен золотом (фото)

Роскошное поместье в Одессе может приобрести каждый, кто имеет "лишние" 9 млн долларов

Некоторые мечтают жить во дворце и в Украине эта мечта может стать реальностью. Можно купить историческую недвижимость, правда, в ужасном состоянии, а в Одессе продают эксклюзивную резиденцию, настоящий дворец на 16-й станции Большого Фонтана.

Объявление о продаже поместья размещено на одной из платформ продаж. Он расположен на первой линии от моря, площадь участка — два гектара, а площадь зданий — 2000 метров. Стоимость элитной недвижимости — 9 миллионов долларов (более 372 миллионов гривен).

Вид с террасы

Имение состоит из трех домов: основного, дома для персонала и морского дома. Кроме того, есть два отдельных спа-центра с 25-метровым крытым бассейном, бильярдный и винный зал и кинотеатр.

Бассейн

В основном доме есть огромная гостиная с 12-метровым куполообразным потолком. В обеденной зоне есть стол на 18 человек. Кухня расположена на -1 уровне, есть лифт для поднятия блюд в обеденную зону. В доме семь спален с отдельными санузлами, туалетами и террасами. На все уровни можно добраться лифтом.

Дом поражает роскошью

Продавец указывает, что дом построен из "премиальных материалов, привезенных из разных уголков мира". В украшении использованы мрамор, оникс, золото, ценные породы дерева и камня. Работы выполняли топовые мастера.

Одна из спален

Постройки стоят посреди парка с многолетними растениями и интересными ландшафтными решениями. На территории есть водопад и пруд.

Территория вокруг – ухоженный парк

Парк украшен скульптурами

Ранее "Телеграф" рассказывал об историческом дворце, который можно приобрести за 140 тысяч долларов. В городке Деражня в Хмельницкой области выставили на продажу уникальный памятник архитектуры – дворец адвоката Самуила Гершгорина, построенный в начале XX века.