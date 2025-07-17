Жилье почти в центре за копейки: в Одессе продают квартиру с неприятным сюрпризом (фото)

В этом жилье есть одно "но"…

На рынке недвижимости Одессы разместили нестандартное предложение: 1-комнатную квартиру в кирпичном доме продают всего за 13 000 долларов. Это почти стоимость комнаты в коммунальной квартире, однако речь идет о полноценном отдельном жилье с кухней, ванной комнатой и даже выходом на балкон.

Данное объявление опубликовали в местном сообществе. Дом расположен в зеленом районе города с развитой инфраструктурой — на улице Академика Заболотного.

В пешей доступности – супермаркеты, аптеки, магазины, областная больница. Рядом есть удобная транспортная развязка, позволяющая без проблем добраться до разных районов города. Локация – несомненный плюс, особенно для тех, кто ищет жилье неподалеку от центра по доступной цене.

Однако есть и "но", на которое следует обратить внимание потенциальным покупателям. Квартира требует полного ремонта.

Из предоставленных фото видно, что помещение находится в заброшенном состоянии. Стены во многих местах — повреждены, с облущенной краской, пятнами и даже признаками плесени. Пол – изношенный, местами с трещинами, двери и окна – старые, с низкой теплоизоляцией. Электропроводка выглядит устаревшей, а сантехника в ванной нуждается в полной замене.

Состояние квартиры в Одессе Состояние квартиры в Одессе

Состояние квартиры в Одессе Состояние квартиры в Одессе Состояние квартиры в Одессе Состояние квартиры в Одессе

Мебель, как видно на снимках, осталась еще с советских времен: диван, старый шкаф, кухонный стол, стулья и навесные шкафы. В коридоре заметна старая плитка и старый холодильник, который, вероятно, достался в "наследство" вместе с жильем.

А это — схема жилья:

Схема квартиры в Одессе

Несмотря на состояние квартиры, главное преимущество – цена и локация. Для тех, кто не боится ремонта или ищет бюджетную инвестицию под сдачу или перепродажу после обновления, это настоящая находка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в курортной Крыжановке в Одесской области сдается в аренду в сутки просторный и уютный дом площадью 180 м² — отличный вариант для летнего отдыха у моря.