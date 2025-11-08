Эпоха "халтуры". Почему дома, построенные под 91-й год, самые холодные и некачественные

Кризис СССР: В поздние годы Советского Союза нехватка материалов и комплектующих привела к повсеместной "халтуре" и еще худшей герметичности зданий

Построенные многоэтажки на закате Советского Союза до сих пор вызывают немало вопросов. Тогда комплектующих катастрофически не хватало, но обороты строительства никто не сбавлял.

Об этом "Телеграфу" рассказал заслуженный архитектор Украины, лауреат государственной премии Украины в области архитектуры (2003), член-корреспондент Академии архитектуры Украины, профессор Сергей Юнаков.

Что нужно знать:

За несколько лет до распада СССР в некоторые квартиры даже нормальные батареи не ставили

Были дома, где и обои перестали клеить

Как рассказывает архитектор, построенные в СССР квартиры в целом вызывают вопросы. Ведь есть дома, где толщина стен кое-где составляет 25 см, хотя должна достигать хотя бы 38, а лучше 51 см.

Панельный дом

Однако уже на закате Союза к 1991 году строительство многоэтажек стало еще хуже. Не хватало материалов, комплектующих, дома буквально создавали из того, что было. Так появились квартиры, где вместо радиаторов, то есть батарей, просто кусок изогнутой в гармошку трубы. Тоже касалось и обоев, в какой-то момент их просто переслать клеить.

"Одним словом началась настоящая халтура. Квартиры без батарей и обоев", — говорит Юнаков.

Отсутствие нормальной батареи делало квартиры достаточно холодными, ведь система нагревания просто по трубе не покрывала в достаточной степени объемы помещений. Однако такие квартиры все равно давали людям, и они там жили приспосабливаясь.

