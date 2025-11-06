Инженеры СССР украли тепло из квартир. Как Госстрой "сэкономил" на комфорте жильцов

Такие дома требуют много утеплителя

Советские кирпичные дома имели довольно тонкие стены, особенно в области батарей, что сильно повлияло на способность квартир задерживать тепло. Ведь местами стены делали на 13 см уже, чем надо.

Важно знать:

Кирпичные дома в СССР строили по нормам Госстроя

Есть многоэтажки, где толщина стены составляет 25 см

Такие дома нуждаются в большем количестве утеплителя, чем со стенами в 51 см

Об этом "Телеграфу" рассказал заслуженный архитектор Украины, Лауреат государственной премии Украины в области архитектуры (2003), член-корреспондент Академии архитектуры Украины, профессор Сергей Юнаков. По его словам, стандартная толщина стен кирпичных зданий составляет 51 см.

Однако в СССР строили дома и в 38 см, а иногда даже 25 см. Это произошло из-за того, что советские инженеры и архитекторы решили "спрятать" батареи в стене под подоконником. Таким образом, от 38 см и так тонкой стены, забрали еще 13 см. Образовавшиеся кармашки создали достаточно большую проблему для удержания тепла.

Ведь чем тоньше стена, тем быстрее помещение остывает. Для домов с такими тонкими стенами нужно больше утеплителя, чтобы квартира хоть немного дольше удерживали тепло.

"Таким образом будем иметь 38 см, под подоконником 25, где батарея. Там хотите вы какие-нибудь декоративные элементы можете поставить, для того чтобы батарея не выглядывала или пусть выглядывает. И таким образом мы имеем стену в том месте 25 см", — говорит Юнаков.

Кирпичный дом СССР

Интересно, что тонкие стены в 25 см вписывались в нормы советского Госстроя. Потому что при строительстве многоэтажки инженеры получали стандарты и нормы использования материалов. К примеру, строго было регламентировано количество кирпича, цемента, бетона и металла. Если дом тратил больше, чем нужно, проект пересматривали и решали вопросы.

Однако дома со стенами в 25 см отлично вписывались в нормы, говорит Юнаков. Так и образовались кирпичные многоэтажки, в которых довольно холодно зимой.

