С Днем ангела, Нина! Самые яркие открытки на именины 14 января, красивые поздравления в прозе

Лучшие пожелания близкому человеку на украинском языке

В среду, 14 января, православная и греко-католическая церкви, по новоюлианскому календарю, отмечают память святой равноапостольной Нины. В этот день свои именины празднуют все девушки, названные в честь святой.

Святая Нина — просветительница, благодаря которой христианство утвердилось в Грузии. Она помогала людям и прославилась чудесными исцелениями. Главным делом святой была непрерывная проповедь христианского учения. Нина скончалась в Кахетии в местном женском монастыре.

Имя Нина имеет несколько версий происхождения. С иврита слово "нин" означает "правнук", поэтому Нина переводится как "правнучка". На языке кечуа оно означает "тлеющие угольки" или "пожар", у шумеров — "госпожа", а на грузинском — "юность". Существуют также связи имени с основателем Ассирийской империи Ниносом, поэтому Нину иногда трактуют как "царственная" или "великая".

Нины упрямы, но спокойны и уравновешенны, обладают сильным чувством собственного достоинства. Они всегда сдерживают обещания и проверяют дружбу временем. В честь именин "Телеграф" подготовил красивые открытки и пожелания Нинам своими словами на украинском.

Дорога Ніно, з іменинами! Бажаю тобі завжди залишатися такою ж мудрою та прекрасною. Нехай твій ангел-охоронець оберігає тебе від усіх негараздів і дарує спокій душі.

З днем ​​ангела, Ніночко! Нехай у твоєму домі завжди панують затишок та любов, а кожен новий день приносить лише добрі звістки та радісні події.

Вітаю з іменинами! Ніно, бажаю тобі сталевого здоров'я, нескінченного жіночого щастя і щоб удача сама знаходила дорогу до твого порога.

Ніно, зі святом! Нехай твоє ім'я, що означає "царська", допомагає тобі завжди почуватися впевнено і досягати найвищих цілей.

З днем ​​ангела! Бажаю, щоб твоє життя було сповнене світлом, а серце — теплом. Нехай твоя небесна покровителька завжди вказує тобі вірний шлях.

Мила Ніно, вітаю! Нехай цей день подарує тобі натхнення та посмішки. Будь оточена турботою близьких і завжди вір у свої мрії.

З іменинами! Бажаю тобі, Ніно, щоб гармонія була не лише довкола, а й усередині тебе. Нехай кожна мить буде наповнена радістю та успіхом!

Напомним, что в этот день по старому стилю чтят святого Василия Великого. Ранее "Телеграф" выкладывал поздравления с именинами Василия 14 января.