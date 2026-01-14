Можно "вынести" из дома удачу. Что нельзя делать 14 января, чтобы день был благополучным

Остерегайтесь в этот день стрижки волос и криков

В среду, 14 января, помимо празднования Старого Нового года, христиане восточного обряда в Украине по новоюлианскому календарю чтят память святой равноапостольной Нины.

Святая Нина родилась в Каппадокии в III веке в благородной и глубоко верующей семье. Ее отец, Завулон, приходился родственником святому Георгию Победоносцу, а мать, Сусанна, была сестрой Иерусалимского патриарха.

Нина обратила в христианство языческого царя Мириана и народ Грузии, где был воздвигнут первый храм во имя святых Апостолов. Позднее святая направилась в Кахетию и крестила царицу Софию. После 35 лет подвижнического служения Нина мирно скончалась 14 января 335 года, став одной из ключевых фигур в утверждении христианства в Грузии.

В Нинин день христиане посещают церковь, зажигают свечи и обращаются с молитвами к святой. Равноапостольную просят о защите от бед и скорбей, а также о вразумлении недоброжелателей. По традиции в этот день, наши предки избавлялись от лишних вещей, стирали, занимались рукоделием и приготовлением пищи, очищали двор от снега и наводили порядок в хлеву.

Фото: freepik

Что нельзя делать 14 января

Выбрасывать мусор — можно "вынести" из дома удачу и семейное счастье.

Стричься – к неудачам и денежным потерям.

Повышать голос на родственников — к несчастьям.

Давать деньги в долг — деньги исчезнут из дома.

Народные приметы 14 января

Петухи рано запели – к потеплению.

Вокруг Луны виден туманный круг – к метели.

Иней на деревьях – будет оттепель.

Белые облака на небе – морозы продержатся еще долго.

У кого именины 14 января

Сегодня именины отмечают Андрей, Давид, Илья, Марк, Нина и Сергей.

Праздники и события 14 января

Всемирный день логики (World Logic Day)

День белоснежных птиц

День "Убери в своем доме"

День одевания домашних питомцев

День кесарева сечения (Caesarean Section Day) в США

Ранее "Телеграф" делился календарем государственных праздников в январе. В общем в этом месяце всего 14 выходных дней.