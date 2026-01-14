Поздравления с Днем ангела Василия: искренние пожелания на украинском в стихах и своими словами, открытки и видео

Лучшие пожелания на украинском языке на именины

В среду, 14 января, по старому стилю христиане восточного обряда отмечают День Василия Великого. Святой является покровителем всех мужчин по имени Василий, поэтому в этот день празднуют и День ангела всех украинцев с этим именем.

Прекрасная возможность поздравить родных и друзей с именинами! "Телеграф" подготовил для вас стихи, прозаические поздравления и оригинальные картинки, которые можно отправить всем Василиям.

***

Василий, с праздником! Желаю тебе крепкого казацкого здоровья, неистощимой энергии и пусть твой ангел-хранитель всегда указывает путь к успеху.

З днем Василя вітаю,

Добрих намірів бажаю.

Хай здійсняється у вас

Все завжди та повсякчас!

Хай добробут буде в хаті,

Щоб завжди раділи святу.

Будьте сто років здорові

Та щасливі в своїй долі!

Вітаю з днем ангела! Нехай твоє ім’я приносить тобі тільки удачу, а кожен день 2026 року буде наповнений радістю, новими можливостями та добробутом.

З іменинами, Василю! Бажаю бути господарем своєї долі, завжди досягати поставлених цілей і залишатися такою ж надійною та щирою людиною.

***

Ти Василь у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти мята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

В день Василя бажаю

Вдачі, успіхів і перемог,

Натхнення й жаги до життя,

Нехай оберігає тебе Бог.

Хай доля щодня посміхається,

Фортуна до тебе повертається.

Дорогий Василю, вітаю! Нехай у твоєму домі завжди панує затишок, у серці — спокій, а в справах — абсолютний порядок. Будь щасливим!

Зі святом! Бажаю тобі, щоб життя було яскравим, гаманець — повним, а поруч завжди були вірні друзі та любляча родина.

***

Василю, ангел хай тебе оберігає,

Добра і щастя щиро посилає.

Хай світло Божої любові та тепла

Веде тебе до радості й добра.

З Днем ангела, Василю дорогий,

Хай буде світлий шлях твій і легкий.

Хай доля щастям щиро нагородить,

А біди й смутки повз завжди проходять.

Василю, зі світлим днем ангела! Нехай небесний заступник оберігає тебе від негараздів, а доля дарує лише приємні сюрпризи та щирі усмішки.

Вітаю з іменинами! Бажаю сталевого терпіння, мудрих рішень та величезного везіння в усьому, за що б ти не брався. Натхнення тобі!

***

Нехай святковий день цей надихає,

Ангел твою душу захищає.

Василю, хай любов і доброта

В житті не зникнуть ні на мить, ні на літа.

В среду, 14 января, кроме празднования Старого Нового года, христиане восточного обряда в Украине по новоюлианскому календарю чтят память святой равноапостольной Нины.