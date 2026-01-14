Поздравления с Днем ангела Василия: искренние пожелания на украинском в стихах и своими словами, открытки и видео
Лучшие пожелания на украинском языке на именины
В среду, 14 января, по старому стилю христиане восточного обряда отмечают День Василия Великого. Святой является покровителем всех мужчин по имени Василий, поэтому в этот день празднуют и День ангела всех украинцев с этим именем.
Прекрасная возможность поздравить родных и друзей с именинами! "Телеграф" подготовил для вас стихи, прозаические поздравления и оригинальные картинки, которые можно отправить всем Василиям.
***
Василий, с праздником! Желаю тебе крепкого казацкого здоровья, неистощимой энергии и пусть твой ангел-хранитель всегда указывает путь к успеху.
З днем Василя вітаю,
Добрих намірів бажаю.
Хай здійсняється у вас
Все завжди та повсякчас!
Хай добробут буде в хаті,
Щоб завжди раділи святу.
Будьте сто років здорові
Та щасливі в своїй долі!
Вітаю з днем ангела! Нехай твоє ім’я приносить тобі тільки удачу, а кожен день 2026 року буде наповнений радістю, новими можливостями та добробутом.
З іменинами, Василю! Бажаю бути господарем своєї долі, завжди досягати поставлених цілей і залишатися такою ж надійною та щирою людиною.
***
Ти Василь у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти мята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
В день Василя бажаю
Вдачі, успіхів і перемог,
Натхнення й жаги до життя,
Нехай оберігає тебе Бог.
Хай доля щодня посміхається,
Фортуна до тебе повертається.
Дорогий Василю, вітаю! Нехай у твоєму домі завжди панує затишок, у серці — спокій, а в справах — абсолютний порядок. Будь щасливим!
Зі святом! Бажаю тобі, щоб життя було яскравим, гаманець — повним, а поруч завжди були вірні друзі та любляча родина.
***
Василю, ангел хай тебе оберігає,
Добра і щастя щиро посилає.
Хай світло Божої любові та тепла
Веде тебе до радості й добра.
З Днем ангела, Василю дорогий,
Хай буде світлий шлях твій і легкий.
Хай доля щастям щиро нагородить,
А біди й смутки повз завжди проходять.
Василю, зі світлим днем ангела! Нехай небесний заступник оберігає тебе від негараздів, а доля дарує лише приємні сюрпризи та щирі усмішки.
Вітаю з іменинами! Бажаю сталевого терпіння, мудрих рішень та величезного везіння в усьому, за що б ти не брався. Натхнення тобі!
***
Нехай святковий день цей надихає,
Ангел твою душу захищає.
Василю, хай любов і доброта
В житті не зникнуть ні на мить, ні на літа.
В среду, 14 января, кроме празднования Старого Нового года, христиане восточного обряда в Украине по новоюлианскому календарю чтят память святой равноапостольной Нины.