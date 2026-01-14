З Днем ангела, Ніно! Найяскравіші листівки на іменини 14 січня, красиві привітання у прозі

Найкращі побажання близькій людині українською мовою

У середу, 14 січня, православна та греко-католицька церкви, за новоюліанським календарем, відзначають пам’ять святої рівноапостольної Ніни. Цього дня свої іменини святкують усі дівчата, названі на честь святої.

Свята Ніна — просвітниця, завдяки якій християнство утвердилося в Грузії. Вона допомагала людям і прославилася дивовижними зціленнями. Головною справою святої була безперервна проповідь християнського вчення. Ніна померла у Кахетії у місцевому жіночому монастирі.

Ім’я Ніна має кілька версій походження. З івриту слово "нін" означає "правнук", тому Ніна перекладається як "правнучка". Мовою кечуа воно означає "вугілля, що тліє" або "пожежа", у шумерів — "пані", а грузинською — "юність". Існують також зв’язки імені із засновником Ассирійської імперії Ніносом, тому Ніну іноді трактують як "царська" або "велика".

Ніни вперті, але спокійні і врівноважені, мають сильне почуття власної гідності. Вони завжди виконують обіцянки та перевіряють дружбу часом. На честь іменин "Телеграф" підготував гарні листівки та побажання Нінам своїми словами українською.

Дорога Ніно, з іменинами! Бажаю тобі завжди залишатися такою ж мудрою та прекрасною. Нехай твій ангел-охоронець оберігає тебе від усіх негараздів і дарує спокій душі.і.

З днем ​​ангела, Ніночко! Нехай у твоєму домі завжди панують затишок та любов, а кожен новий день приносить лише добрі звістки та радісні події.

Вітаю з іменинами! Ніно, бажаю тобі сталевого здоров'я, нескінченного жіночого щастя і щоб удача сама знаходила дорогу до твого порога.

Ніно, зі святом! Нехай твоє ім'я, що означає "царська", допомагає тобі завжди почуватися впевнено і досягати найвищих цілей.

З днем ​​ангела! Бажаю, щоб твоє життя було сповнене світлом, а серце — теплом. Нехай твоя небесна покровителька завжди вказує тобі вірний шлях.

Мила Ніно, вітаю! Нехай цей день подарує тобі натхнення та посмішки. Будь оточена турботою близьких і завжди вір у свої мрії.

З іменинами! Бажаю тобі, Ніно, щоб гармонія була не лише довкола, а й усередині тебе. Нехай кожна мить буде наповнена радістю та успіхом!

