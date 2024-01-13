Яркие поздравления со Старым Новым годом 2025: открытки и картинки

Не забудьте пожелать близким в этот праздник мира и радости

Каждый год в ночь с 13 на 14 января в Украине отмечают особенный и любимый многими праздник — Старый Новый год, также известный как Новый год на бис.

Этот праздник не имеет церковного статуса, его дата остается неизменной даже после перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь. А вот праздники Маланки (святой Мелании) и святого Василия, которые ранее отмечались по старому церковному календарю 13 и 14 января, теперь перенесены. По-новому они приходятся на 31 декабря и 1 января.

Каждый сам решает, праздновать ли Старый Новый год, но не лишним точно будет передать теплые поздравления близким, пожелать им здоровья, успехов, исполнения мечт и, что особенно важно, мира в это непростое для Украины время.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые картинки для поздравлений в Старый Новый год 2025. Поделитесь яркой открыткой с родными и друзьями через социальные сети или мессенджеры.

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