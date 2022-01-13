Главные блюда на Щедрый вечер: что должно быть на столе 13 января в канун Старого Нового года

Обязательно на праздничном столе должна быть кутья

Старый Новый год по юлианскому церковному календарю отмечается 14 января, а Щедрый вечер накануне, 13 января. В то время как по новому стилю эти праздники приходятся на 31 декабря и 1 января соответственно. В праздник Маланки принято накрывать праздничный стол из 12 блюд, среди которых должны быть мясные.

Считается, что богаче и щедрее будет стол 13 января, тем удачнее будет год для хозяев дома. В этот день принято угощать украинскими блюдами.

Стоит отметить, что Рождественский пост уже закончился, поэтому на праздничном столе обязательно должно присутствовать сытное, мясное блюдо. И, конечно же, обязательно должна стоять тарелка праздничной кутьи.

Среди традиционных блюд – щедрая кутья, блины, пироги, вареники, домашняя колбаса, студень.

12 блюд, которые должны быть на столе в Щедрый вечер

Кутья

Так же как и в Святвечер, в Щедрый вечер готовили кутью из пшеницы, с добавлением сухофруктов, меда, изюма, орехов. Рецепт щедрой кутьи мы вам рассказывали раньше.

Картофель

Картофель можно готовить разными способами. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Это может быть картофель с мясом, печеный картофель, пюре и т.д.

Мясные блюда

Мясо – символ достатка. И поскольку пост уже окончен, то мясные блюда на столе обязательны.

Холодец

Еще одно традиционное блюдо украинской кухни, которое хозяйки обязательно готовили к Старому Новому году. Рецепт холодца можно посмотреть здесь.

Вареники

Вареники – это символ изобилия. Выбор начинки для блюда остается за каждым хозяйкой: можно приготовить как с картофелем, грибами, капустой, так и с сыром или ягодами.

Борщ с пампушками

Традиционный украинский борщ с пампушками – не только повседневное, но и праздничное блюдо, которое должно быть непременно и в Щедрый вечер.

Пироги

Пироги с разными начинками занимали центральное место на праздничном столе. В этот день будет уместно все.

Капуста с мясом

На праздничном столе также должны присутствовать и блюда из свежей или квашеной капусты. Традиционным блюдом считается тушеная капуста с грибами и мясом.

Узвар

Обрядовый напиток из сухофруктов, как и на Рождество, издавна подавали на Щедрый вечер. Узвар из сухофруктов символизирует жизнь, которую дает каждому человеку.

Холодные закуски

Мясные и сырные нарезки, соленое и копченое сало, домашние соления – все это также нужно ставить на стол. Все зависит от ваших предпочтений

Салаты

Салаты – это обязательные атрибуты любого праздника. На Щедрый вечер можно приготовить как легкие овощные салаты, так и сытные блюда с мясом.

Блинчики

Блинчики на праздничном столе символизируют солнце. Поэтому на праздничном столе это обязательное блюдо.

