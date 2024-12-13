Лучшие посевалки 2025 украинском языке: стихи и открытки

Пожелайте в праздники близким здоровья и благополучия

Украинские зимние праздники наполнены многими старыми традициями. С давних времен люди праздновали их с песнями, танцами и веселыми гуляниями в ярких костюмах. До сегодняшнего дня сохранились колядки, щедривки и посевалки — праздничные песни, которые чаще всего исполняют дети.

В Украине посевание традиционно проводят на Старый Новый год, и обычно этим занимаются мальчики. Наши предки верили, что если первым в дом на Новый год войдет мужчина, это принесет удачу и благополучие.

Поскольку Старый Новый год — это не церковный праздник, его дата не сдвигается по новоюлианскому календарю. В 2025 году он будет отмечаться, как и прежде, в ночь с 13 на 14 января. В то же время праздники Маланки (13 января) и Василия (14 января) теперь сдвинулись, и по-новому они будут приходиться на 31 декабря и 1 января соответственно. Интересно, что в некоторых регионах страны начинают посевать уже с 31 декабря.

Посевалки на украинском языке 2025:

Сійся родися жито-пшениця,

На щастя, на здоров’я, на Новий рік,

Щоб вам вродило краще, як торік, –

У полі – зерном, у дома – добром,

В печі – пирогами, на столі – хлібами,

Хай буде ваша хата радістю багата,

Хай славиться добром, медом, пивом і вином,

Хорошими пирогами та щасливими піснями!

Ми прийшли вас посівати, Щоб усіх пошанувати. Сієм, сіємо зерном, Новий рік щоб був з добром. Від їди щоб стіл ломився, Білий хліб не перевівся. Сієм, сієм, посіваєм, Миру й щастя всім бажаєм. Щоб і вдома, і на полі Вам всього було доволі. Сієм, сієм, посіваєм, З Новим роком вас вітаєм!

Сійся, родися,

Жито, пшениця,

Горох, чечевиця,

І всяка пашниця,

Внизу корениста,

Зверху колосиста,

Щоб на майбутній рік

Було більше, ніж торік.

Щоб всього було доволі

І в коморі, і на полі.

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком поздоровляю!

Сію, сію, посіваю, З Новим роком всіх вітаю! Щоб щасливо вам жилося, Щоб задумане збулося, Щоб ніколи не хворіли, Щоб нічого не боліло, Щоб у праці все горіло Та й в кишені не міліло! Щоб, як квіти, ви цвіли Та сто років прожили!

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Щоб було у вас і в стіжку і в мішку,

І в коморі, і в оборі,

В ложці, в мисці і в колисці!

Сієм, вієм, посіваєм, З Новим роком вас вітаєм – На щастя, на здоров’я, На Новий рік! Щоб вам вродило краще, ніж торік, – Коноплі під стелю, А льон до коліна, Щоб вам, господарі, Голова не боліла!

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя-долі вам бажаєм!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м’ясо,

І млинці, і пиріжки,

І пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

І щасливі, і веселі!

Сію-сію, посіваю. З Новим роком вас вітаю. Хай завжди вам щастя ллється, Хай добро в сім’ї ведеться, Хай здоров’я з вами буде, Хай родина не забуде, Хай смачна кутя удасться, Щоб весело і щасливо Провели Йорданські Свята

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Всім здоров’я неодмінно,

Щоби наша Україна

День новий стрічала в мирі,

Щоб дитячі жарти щирі

Звеселяли вашу хату,

Щоб грошей було багато.

Щоб із того й ми щось мали –

І до хліба, і до сала…

Сію-вію-посіваю,

З Новим роком вас вітаю,

Сію щедро із долоні

По долівці, по ослоні,

Засіваю вашу хату –

Будьте радісні й багаті,

Сію густо-перехресно –

На добробут людям чесним!

Промовляю з кожним кроком:

Миру всім! І з Новим роком!

Напомним, что сейчас самое время подумать, какими подарками порадовать близких на праздники. "Телеграф" раскрыл идеи подарков на Новый год 2025.