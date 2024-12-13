Лучшие посевалки 2025 украинском языке: стихи и открытки
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Пожелайте в праздники близким здоровья и благополучия
Украинские зимние праздники наполнены многими старыми традициями. С давних времен люди праздновали их с песнями, танцами и веселыми гуляниями в ярких костюмах. До сегодняшнего дня сохранились колядки, щедривки и посевалки — праздничные песни, которые чаще всего исполняют дети.
В Украине посевание традиционно проводят на Старый Новый год, и обычно этим занимаются мальчики. Наши предки верили, что если первым в дом на Новый год войдет мужчина, это принесет удачу и благополучие.
Поскольку Старый Новый год — это не церковный праздник, его дата не сдвигается по новоюлианскому календарю. В 2025 году он будет отмечаться, как и прежде, в ночь с 13 на 14 января. В то же время праздники Маланки (13 января) и Василия (14 января) теперь сдвинулись, и по-новому они будут приходиться на 31 декабря и 1 января соответственно. Интересно, что в некоторых регионах страны начинают посевать уже с 31 декабря.
Посевалки на украинском языке 2025:
Сійся родися жито-пшениця,
На щастя, на здоров’я, на Новий рік,
Щоб вам вродило краще, як торік, –
У полі – зерном, у дома – добром,
В печі – пирогами, на столі – хлібами,
Хай буде ваша хата радістю багата,
Хай славиться добром, медом, пивом і вином,
Хорошими пирогами та щасливими піснями!
Ми прийшли вас посівати,
Щоб усіх пошанувати.
Сієм, сіємо зерном,
Новий рік щоб був з добром.
Від їди щоб стіл ломився,
Білий хліб не перевівся.
Сієм, сієм, посіваєм,
Миру й щастя всім бажаєм.
Щоб і вдома, і на полі
Вам всього було доволі.
Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим роком вас вітаєм!
Сійся, родися,
Жито, пшениця,
Горох, чечевиця,
І всяка пашниця,
Внизу корениста,
Зверху колосиста,
Щоб на майбутній рік
Було більше, ніж торік.
Щоб всього було доволі
І в коморі, і на полі.
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком поздоровляю!
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком всіх вітаю!
Щоб щасливо вам жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло
Та й в кишені не міліло!
Щоб, як квіти, ви цвіли
Та сто років прожили!
Сію, вію, посіваю,
З Новим роком вас вітаю!
Щоб було у вас і в стіжку і в мішку,
І в коморі, і в оборі,
В ложці, в мисці і в колисці!
Сієм, вієм, посіваєм,
З Новим роком вас вітаєм –
На щастя, на здоров’я,
На Новий рік!
Щоб вам вродило краще, ніж торік, –
Коноплі під стелю,
А льон до коліна,
Щоб вам, господарі,
Голова не боліла!
Сієм, сієм, посіваєм,
Щастя-долі вам бажаєм!
У щасливій вашій хаті,
Щоб ви всі були багаті,
Щоб лежали на столі
Паляниці немалі,
Щоб були у вас ковбаси,
Молоко і сало, й м’ясо,
І млинці, і пиріжки,
І пухнасті пампушки.
Щоб були ви в цій оселі
І щасливі, і веселі!
Сію-сію, посіваю.
З Новим роком вас вітаю.
Хай завжди вам щастя ллється,
Хай добро в сім’ї ведеться,
Хай здоров’я з вами буде,
Хай родина не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Щоб весело і щасливо
Провели Йорданські Свята
Сію, сію, засіваю,
Вашу хату не минаю,
З Новим роком йду до хати,
Щось вам маю віншувати:
Всім здоров’я неодмінно,
Щоби наша Україна
День новий стрічала в мирі,
Щоб дитячі жарти щирі
Звеселяли вашу хату,
Щоб грошей було багато.
Щоб із того й ми щось мали –
І до хліба, і до сала…
Сію-вію-посіваю,
З Новим роком вас вітаю,
Сію щедро із долоні
По долівці, по ослоні,
Засіваю вашу хату –
Будьте радісні й багаті,
Сію густо-перехресно –
На добробут людям чесним!
Промовляю з кожним кроком:
Миру всім! І з Новим роком!
Напомним, что сейчас самое время подумать, какими подарками порадовать близких на праздники. "Телеграф" раскрыл идеи подарков на Новый год 2025.