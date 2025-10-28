Окна тут же перестанут "плакать": это копеечное средство поможет бороться с конденсатом на стекле

С этим лайфхаком окна будут чистые и сухие

Конденсат на окнах — частая проблема, которая возникает осенью и зимой. Это происходит из-за перепада температур — когда теплый влажный воздух внутри дома соприкасается с холодными стеклами. В конечном итоге это может привести к появлению сырости и плесени.

"Телеграф" расскажет, как бороться с конденсатом, чтобы окна перестали "плакать" в холодный сезон.

Проблема с конденсатом на окнах очень распространенная осенью и зимой, когда температура на улице снижается, а в доме дают отопление. Из-за этих "слез" на стекле в помещении может появляться сырость и плесень. Поэтому с проблемой нужно бороться, пишет Express.

Как оказалось, есть простой и недорогой лайфхак, который поможет бороться с конденсатом. Все, что вам нужно — это натереть стекла небольшим количеством средства для мытья посуды.

Нанесите несколько капель густого моющего на чистую тряпку и протрите этим сухие окна. После этого конденсат не будет появляться. Также можно добавлять к моющему для посуды немного столового уксуса. Он создаст дополнительный защитный слой на стеклах, чтобы предотвратить появление конденсата.

Если заметите, что через время окна снова "плачут", повторите процедуру. Кроме того, не забывайте проветривать помещения, это также хорошо влияет на вентиляцию воздуха и предотвращает конденсат на окнах.

