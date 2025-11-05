Вы и сейчас неправильно храните молоко. Почему его нельзя ставить в это место в холодильнике

Есть специальная полка в холодильнике, которая подходит для хранения молока

Молоко — любимый продукт многих украинцев и оно часто есть в холодильнике. Люди привыкли хранить этот продукт на дверце, ведь это удобно и практично. Однако — это неправильно.

"Телеграф" рассказывает, где в холодильнике лучше всего хранить молоко и молочные продукты и почему не стоит ставить его на полку дверцы.

Лайфхак для хранения молока

Всю жизнь пользуясь холодильником, многие не знают, как правильно хранить в нем продукты. Как оказалось, у каждой полки в нем своя температура, соответственно, она подходит для разных видов еды и напитков. Об этом рассказал пользователь в тик-ток аккаунте "Берлинский рынок".

Так, на верхней полке холодильника наиболее теплая температура, поэтому там лучше всего хранить готовую еду, десерты и соусы. На средней полке самая стабильная температура, поэтому она идеально подходит для хранения сыра, яиц и молока.

На нижней полке — самое прохладное место, поэтому она подходит для рыбы и мяса. А вот нижняя выдвижной ящик самая влажная, поэтому туда можно положить овощи, фрукты или зелень.

Однако само теплое место в холодильнике — полки на дверцах. Поэтому туда лучше не ставить молоко, чтобы оно быстро не портилось. Это место больше подходит для напитков, соусов, топингов или сиропов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро починить сушилку для одежды. Вам понадобятся две стяжки и немного времени.