Понадобятся две стяжки и немного времени: как быстро починить сушилку для одежды (видео)

Этот лайфхак быстро спасет сушилку для одежды

Сушилку для одежды — важный бытовой инвентарь, который помогает сушить вещи после стирки. Особенно она актуальна для тех, кто живет в квартире и не имеет возможности сушить белье на улице во дворе дома. Однако бывает так, что сушилка может сломаться.

"Телеграф" рассказывает, как быстро и без лишних трат отремонтировать решетки сушилки для одежды своими руками.

После нескольких лет эксплуатации решетки на сушилке могут ломаться и открепляться от основы. Однако эту проблему можно быстро решить, используя подручные материалы.

В тик-ток аккаунте "smartideasonly" опубликовали полезное видео о том, как легко и быстро привести в порядок решетки на домашней сушилке для одежды. Если заметили, что одна из частей открепилась от основы, ее можно легко прикрепить.

Для этого вам понадобится две мелкие стяжки, щипцы или ножницы и пару минут времени. Закрепите отсоединенную решетку к основе двумя стяжками, как показано на видео и отрежьте лишнюю длину стяжек. И вуаля: решетка снова на месте плотно закреплена, и вы можете спокойно использовать свою сушилку для белья без покупки новой.

