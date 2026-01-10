Звучит как оскорбление: в Украине есть село с уникальным названием

Первое упоминание об этом поселении появилось более двухсот лет назад

В Украине есть множество населенных пунктов с интересными и смешными названиями. Однако встречаются и такие, которые могут оскорбить неосведомленного собеседника.

Среди таких, в частности, и село Дурбайлы Одесской области. "Телеграф" расскажет об истории и происхождении необычного названия этого населенного пункта.

Где находится село

Село Дурбайлы расположено в Раздельнянском районе Одесской области (в составе Новоборисовской общины). До 17 июля 2020 года было подчинено Великомихайловскому району, который был ликвидирован.

Площадь села — 0,302 квадратных километра. Согласно переписи 1989 года население села составляло 43 человека, из которых 23 мужчины и 20 женщин. А согласно переписи 2001 года в селе проживало уже 15 человек.

Деревня Дурбайлы на карте Украины

Происхождение названия села

Дурбайлы были основаны в 1892 году. Официальные источники не содержат однозначной информации о происхождении названия села. Однако есть несколько версий.

Наиболее вероятно, что название происходит от фамилии или прозвища основателя или владельца этой местности. Это обусловлено тем, что суффикс -"айлы" характерен для образования фамилий и топонимов от личных названий.

Деревня Дурбайлы на карте Украины

Также, не стоит забывать и о тюркском влиянии. Исторически Одесская область была местом пересечения с тюркскими народами, в языке которых корень "дур" или "тур" часто связан со стоянками или поселениями.

Также, несмотря на отсутствие, прямых упоминаний, в подобных названиях часто видят связь с диалектными словами. Например, слово "дурбай" в украинском языке характеризовало неуклюжего человека или человека, который постоянно делает что-то не так (дурак, долбень и т.д.).

Ранее "Телеграф" рассказывал, откуда произошло название Бердичева и связано ли оно с татарскими купцами.