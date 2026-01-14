"Почему не государственным?" Очень необычная фамилия девушки развеселила соцсети

Паспорт пользовательницы Threads развеселил Интернет

В Украине хватает фамилий, которые удивляют, смешат или заставляют остановиться на секунду и перечесть еще раз. В соцсетях регулярно появляются темы, где пользователи делятся находками и обсуждают их в комментариях. На этот раз обсуждение началось с короткой фразы о том, что замуж стоит выходить только за того, у кого фамилия еще интереснее.

Пользовательница соцсети Threads с ником dianabryliant опубликовала фото документа, где видно ее имя и фамилию — Бриллиант Диана. Сообщение быстро собрало десятки реакций и комментариев от других пользователей.

Скриншот документа

Среди первых комментариев появились вопросы о том, почему фамилия не "государственной". Другие пользователи шутили, что на звонке у нее должна была стоять песня Rihanna — Diamonds. Часть подписчиков отмечала, что такая фамилия звучит эффектно и редко.

Отдельные пользователи признавались, что поначалу восприняли ник девушки как вымышленный. Один из комментариев звучал так: "Вот так поставили ник, а никто даже не догадывается, что это настоящая фамилия".

В Threads также начали появляться истории от других пользователей. Кто-то писал, что у него есть знакомый по имени Алмаз. Другие упоминали родственников с фамилиями Барон, Добра или Брилинская. Некоторые шутили, что такую фамилию лучше не менять после брака.

Что означает фамилия Брильянт

По данным портала "Рідні", фамилия БРИЛЬЯНТ (транслитерация — Bryl’yant) имеет в Украине немного носителей — всего 28 человек. Самые распространенные имена среди людей с этой фамилией Виталий и Людмила.

Слово "брильянт" в разговорном языке является созвучно со словом "бриллиант". В толковых словарях оно также имеет второе значение — это название мельчайшего типографского шрифта, ранее используемого в типографии.

