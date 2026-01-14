"Чому не державною?" Дуже незвичне прізвище дівчини розвеселило соцмережі

Паспорт користувачки Threads розвеселив Інтернет

В Україні вистачає прізвищ, які дивують, смішать або змушують зупинитися на секунду й перечитати ще раз. У соцмережах регулярно з’являються теми, де користувачі діляться такими знахідками та обговорюють їх у коментарях. Цього разу обговорення почалося з короткої фрази про те, що заміж варто виходити лише за того, у кого прізвище ще цікавіше.

Користувачка соцмережі Threads з ніком dianabryliant опублікувала фото документа, де видно її ім’я та прізвище — Брильянт Діана. Допис швидко зібрав десятки реакцій і коментарів від інших користувачів.

Скриншот документа

Серед перших коментарів з’явилися питання про те, чому ж прізвище не "державною". Інші користувачі жартували, що на дзвінку в неї мала б стояти пісня Rihanna — Diamonds. Частина підписників відзначала, що таке прізвище звучить ефектно й рідкісно.

Окремі користувачі зізнавалися, що спочатку сприйняли нік дівчини як вигаданий. Один із коментарів звучав так: "Ось так поставили нік, а ніхто навіть не здогадується, що це справжнє прізвище".

У Threads також почали з’являтися історії від інших користувачів. Хтось писав, що має знайомого на ім’я Алмаз. Інші згадували родичів із прізвищами Барон, Добра або Брилінська. Дехто жартував, що таке прізвище краще не змінювати після шлюбу.

Що означає прізвище Брильянт

За даними порталу "Рідні", прізвище БРИЛЬЯНТ (транслітерація — Bryl'yant) має в Україні небагато носіїв — всього 28 осіб. Найпоширеніші імена серед людей із цим прізвищем — Віталій і Людмила.

Слово "брильянт" у розмовній мові є синонімом слова "діамант". У тлумачних словниках воно також має друге значення — це назва найдрібнішого друкарського шрифту, який раніше використовували у типографії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про українське прізвише, яке звучить, як матюк. Лише кільком людям в Україні пощастило мати таке.