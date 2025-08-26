От названия женского полового органа? Мнения о происхождении ряда фамилий в Украине разделились

В немецком это слово имеет пикантное значение

Есть немало остроумных украинских фамилий, но среди них есть те, значение которых даже сейчас трудно разгадать. В частности, и Шендерук, имеющий официальную и не официальную версию.

Об этом в сети пишут пользователи под сообщением о том, не происходит ли фамилия Шендерук от названия села Шендеровка. Заметим, что по официальной версии фамилия носит идишское происхождение.

То есть считается, что оно образовалось от мужского имени Александр, которое на идишском звучит как Сендер. Не исключают энтомологи и влияние на распространение имени и фамилии Александра Македонского.

Однако в комментариях многие пользователи упомянули, что Шердерук очень похож на слово Шендер, которое есть и в немецком языке. Отмечается, что в немецком Das weibliche Bein— ножка женщины, а в переносном значении шендиренда — женский половой орган. То есть фамилии с корнем "Шендер" вполне могут происходить от неофициального названия половых женских органов на немецком.

Некоторые даже добавил, что такое значение есть в Малорусско — немецком словаре, т. 2, Львов, 1886, авторы Желеховский и Недильский.

Сколько в Украине таких фамилий

На территории страны сейчас, по данным портала "Рідні", немало фамилий, которые происходят от слова "шендер". В частности:

Шендерук — 277 носителей,

Шендера — 245 носителя,

Шендер — 144,

Шендерей — 53,

Шендерчук — 52,

Шендерюк — 52,

Шендерова — 36,

Шендеров — 29,

Шендеренко — 17,

Шендерева — 6.

Ранее "Телеграф" рассказывал о подборке самых забавных украинских фамилий, среди них Мохнаткина и Лярва.