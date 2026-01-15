Все из-за прописки: жителям большого города массово отказывают в работе

Прифронтовый адрес стал обузой для украинцев

Жители Запорожья не могут найти работу из-за своего города. Компании отклоняют их заявки на дистанционные должности только из-за локации, а международные сервисы блокируют доступ к финансовым услугам.

Об этом в соцсети Threads написала пользовательница Evgeniya Arutunyan. Женщина рассказала о своем опыте поиска работы.

Сегодня компания отказала мне в вакансии потому, что я (внимание) из Запорожья. В описании вакансии было четко указано – дистанционно. Я впервые в такой ситуации, поделилась она.

Сообщение Evgeniya Arutunyan в Threads

Проблемы возникают не только с работой. Международные банки блокируют финансовые операции жителей Запорожья из-за их локации.

Ответ другой пользовательницы под сообщением Evgeniya Arutunyan

Еще один комментарий под сообщением Evgeniya Arutunyan

Пользователи жалуются, что банки и финансовые услуги блокируют переводы через SWIFT. Открытие счетов в таких компаниях как Genome, Wise и Interactive Brokers тоже становится проблемой. Некоторые люди вынуждены обращаться в горсовет за официальным подтверждением, что Запорожье остается Украиной.

Тоже страдаю из-за локации в Запорожье. Не могу инвестировать без танцев с бубном. Европа считает, что мы в оккупации, поэтому делаю запрос через горсовет, чтобы доказать, что мы Украина, рассказал еще один пользователь соцсети.

Аналогичные трудности испытывают жители других прифронтовых городов. Жители Херсона отмечают, что за границей часто приходится менять место регистрации или указывать другой город для доступа к банковским или образовательным услугам.

Похожая ситуация сложилась с онлайн-магазинами. Почти сразу после начала войны сайты Aliexpress и Temu заблокировали доставку в Запорожье. Запорожцы нашли способ обойти систему: указывать адрес в другом городе, но ставили запорожский почтовый индекс.

А в конце августа в Запорожье возникла проблема с платформой Zoom. У некоторых пользователей она не работает без включения VPN.

