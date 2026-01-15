Усе через прописку: мешканцям великого міста масово відмовляють у роботі

Прифронтова адреса стала тягарем для українців

Мешканці Запоріжжя не можуть знайти роботу через своє місто. Компанії відхиляють їхні заявки на дистанційні посади лише через локаціюа міжнародні сервіси блокують доступ до фінансових послуг.

Про це у соцмережі Threads написала користувачка Evgeniya Arutunyan. Жінка розповіла про свій досвід пошуку роботи.

Сьогодні компанія відмовила мені у вакансії тому, що я (увага) із Запоріжжя. В описі вакансії було чітко вказано – дистанційно. Я вперше в такій ситуації, поділилася вона.

Допис Evgeniya Arutunyan у Threads

Проблеми виникають не лише з роботою. Міжнародні банки блокують фінансові операції мешканців Запоріжжя через їхню локацію.

Відповідь іншої користувачки під дописом Evgeniya Arutunyan

Інший коментар під дописом Evgeniya Arutunyan

Користувачі скаржаться, що банки та фінансові сервіси блокують перекази через SWIFT. Відкриття рахунків у таких компаніях, як Genome, Wise та Interactive Brokers, теж стає проблемою. Деякі люди змушені звертатися до міськради за офіційним підтвердженням, що Запоріжжя залишається Україною.

Теж страждаю через локацію в Запоріжжі. Не можу інвестувати без танців з бубном. Європа вважає, що ми в окупації, тож роблю запит через міськраду, щоб довести, що ми Україна, розповів ще один користувач соцмережі.

Аналогічні труднощі відчувають жителі інших прифронтових міст. Мешканці Херсона зазначають, що за кордоном часто доводиться змінювати прописку або вказувати інше місто для доступу до банківських чи освітніх послуг.

Схожа ситуація склалася з онлайн-магазинами. Майже одразу після початку війни сайти Aliexpress та Temu заблокували доставку до Запоріжжя. Запоріжці винайшли спосіб обійти систему: вказувати адресу в іншому місті, але ставили запорізький поштовий індекс.

А наприкінці серпня у Запоріжжі виникла проблема з платформою Zoom. У деяких користувачів вона досі не працює без увімкнення VPN.

