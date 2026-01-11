Новая эра конфликта? Где уже вскоре может идти война

Реализация операции зависит, в частности, от внешней поддержки

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует совершить повторную наступательную операцию в Газе для расширения контроля над территорией. Предварительно, это может случиться в марте 2026 года.

Что нужно знать:

Главная цель возможной будущей операции — продвижение "желтой линии"

Операция невозможна без поддержки Соединенных Штатов Америки

Премьер-министр Израиля поручил ЦАХАЛ подготовить план на случай непредвиденных обстоятельств

Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на израильских чиновников и арабского дипломата. В материале отмечается, что целью возможного наступления является продвижение демаркационной "желтой линии" на запад, в сторону побережья анклава. Это действие помогло бы расширить контроль над территорией.

"Арабский дипломат заявляет, что операция не сможет продвинуться вперед без поддержки США, которые все еще пытаются перевести хрупкое перемирие, достигнутое в октябре 2025 года, на второй этап, включающий разоружение ХАМАС", — пишет израильская газета.

Сектор Газа

Он также заявил, что несмотря на согласие премьер-министра Биньямина Нетаньяху сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом в продвижении перемирия, он сомневается в успехе разоружения ХАМАС и поручил ЦАХАЛ разработать план на случай непредвиденных обстоятельств.

В первый день прекращения огня, 10 октября 2025, израильские войска отступили к "желтой линии", установив контроль примерно над 53 процентами сектора Газа. Операция в городе Газа, запланированная на март, позволит Израилю увеличить этот процент.

Биньямин Нетаньяху

Что было ранее

17 сентября Израиль начал наземную операцию в городе Газа. По меньшей мере, две дивизии израильской армии вошли в Газу, чтобы победить террористическую группировку ХАМАС и полностью поставить анклав под контроль Израиля.

Дональд Трамп 28 сентября представил новый план урегулирования конфликта в Газе израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху. Лидер Израиля согласился поддержать это соглашение. Оно предполагает прекращение почти двухлетнего противостояния в Секторе Газа, освобождение заложников и постепенное выведение израильских войск. Что входит в план Трампа:

прекращение огня и обмен пленными;

освобождение израильских заложников и палестинских заключенных;

вывод израильской армии из анклава поэтапно;

разоружение структур ХАМАС;

создание временного правительства под эгидой международной организации

Израиль и ХАМАС подписали соглашение о первом этапе мирного плана. Это означало, что должно произойти освобождение заложников боевиками и отведение военных Израиля на заранее согласованную линию.

Известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила первый этап вывода войск в согласованную точку. Хотя еще утром 10 октября сообщалось об обстрелах в некоторых районах Сектора Газы, но бомбардировок не было.

Менее недели продержалось соглашение о прекращении боевых действий между Израилем и группировкой ХАМАС. Уже 19 октября, израильская авиация бомбила город Рафах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что заключить соглашение между Израилем и Сектором Газа Дональду Трампу, судя по всему, помогли не профессиональные дипломаты, а муж его старшей дочери.