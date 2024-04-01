"Четкий паца", "не хочу уезжать из Крыма" и "мы все умрем": как сложилась судьба героев популярных украинских мемов

Некоторые из них продолжают свою обычную жизнь

Герои некоторых популярных мем стали известны не только в Украине, но и за ее пределами. Но после этого их жизнь продолжилась.

Журналисты выяснили, что с ними произошло, пишет "По ту сторону новостей". Стало известно, как изменилась жизнь героев мемов после обретения популярности.

Исаак Величко

Мэм с мальчиком Исааком впервые опубликовали еще в 2016 году. На телепроекте "Любима, мы убиваем детей" произошел эпизод, который впоследствии превратился в мем всеукраинского масштаба и разлетелся соцсетями. В какой-то момент Исаак внезапно расплакался — ему не понравилось, что мать прямо перед глазами ест шоколадку и не делится.

"Она себе купила шоколадку, жадная. Съела ее полностью сама, а мне что осталось? Мне смотреть, как она ест? Может, я тоже хочу шоколадку. Задолбали", — сказал тогда мальчик.

С популярностью дела у парня пошли гораздо лучше. Он увлекся кулинарией и даже участвовал в программе "Мастер Шеф Дети".

Сегодня Исаак мечтает открыть собственную сеть ресторанов по всему миру, продолжает готовить и разносторонне развивается. Несколько лет назад он презентовал робота, которого собрал собственноручно.

Иван Мартынов

Житель Ровно Иван Мартынов стал известен благодаря мему "Четкий паца". "Это мерзость" – именно так он описал экономическую ситуацию в нашей стране в 2014 году. Тогда у него взяли комментарий относительно курса доллара и цен на маршрутки на улицах Ровно. Сказанную им фразу начали массово цитировать другие люди при разных обстоятельствах.

В последнее время Иван Мартынов защищал Украину от российских оккупантов в составе самостоятельной егерской бригады на Донецком направлении. Несмотря на молодой возраст, Иван уже многое успел сделать: был активным участником Революции Достоинства, вступил в ряды добровольческого батальона, а позже подписал контракт с Вооруженными силами Украины, где прослужил пять лет.

"По окончании службы я посетил отца, немного отдохнул, и снова пришлось отправиться на передовую", — рассказывает украинский боец. Весной 2023 года Иван женился, а в декабре того же года стал отцом. После победы молодые супруги планируют отправиться в путешествие.

Адель

Девочку Адель все запомнили из вирусного видео, где она объясняет журналистке, почему хочет идти в школу. По ее словам, ей нравится, что в школе "мы будем сначала играть, потом пойдем учиться, потом еще пойдем учиться, потом еще пойдем в школу, потом в институт, потом на работу, и потом умрем".

1 сентября 2020 года Адель поступила в трускавецкую школу во Львовской области. Именно в этот день сюда приехали журналисты с местного телевидения снимать сюжет о "первом звонке". Вот Адель и высказала им свое видение на будущее. Ее слова стремительно разлетелись по интернету и стали народным мемом.

В комментариях пользователи восторженно писали об остром уме девочки и невиданной для ее возраста мудрости. Тогда ей было всего шесть лет.

В настоящее время Адель учится в 4 классе. Ее мать Оксана рассказала, как на девочку повлияла популярность: "Такая слава, по моему мнению, никак на нее не повлияла, кроме того, что ее узнают на улице. А так жизнь Адель особо не изменилась. Мы все просто искренне приветствовали ребенка и радовались за нее, она была рада этому, и никакого негатива или зависти со стороны тех же одноклассников не было и нет. Все дети дружны. У нас небольшой городок. Все, кто ее встречал на улице, говорили, что это всемирно известная Адель".

Оксана также рассказала, как ее дочь проводит свое свободное время, чем занимается и какие планы на будущее: "Девочка всегда веселая и болтливая, всем интересуется. Имеет много друзей, первой начинает разговоры. Хорошо учится, занимается свободной борьбой, танцами, берет активное участие в жизни школы. Сама очень любит животных и говорит, что хочет быть ветеринаром. Адель имеет осознание того, что сейчас происходит, верит в лучшее будущее. Хочет жить в Украине и стремится, чтобы наша страна только процветала. Иногда даже кажется, что она думает и говорит мудрее, чем некоторые взрослые".

"Чмоня"

Мемы бывают не только положительными. Стоит вспомнить мобилизованного россиянами мужчину с жалким видом. Его зовут Андрей Рязанцев, 1984 года рождения, родом из Горловки. До полномасштабного вторжения работал учителем. Незадолго до 24 февраля 2022 года оккупанты принудительно мобилизовали его в свое мотострелковое подразделение.

Уже через неделю, 1 марта, он сдался в украинский плен. После того, как его фото опубликовали в соцсетях, украинцы дали ему прозвище "чмоня". Под таким именем он и вошел в мемную историю.

Через четыре месяца его по обмену отдали назад россиянам, которые уже через неделю снова бросили его на фронт. Позже в одной из публикаций сестра "чмони" жаловалась, что даже после второй волны мобилизации россияне ему не дают отпуск. "Отдохнуть" ему удалось только, когда попал на лечение во временно оккупированный Донецк.

"Я не хочу уезжать из Крыма"

Речь идет о россиянке, которая переехала жить во временно оккупированную РФ украинскую Алушту. После взрыва в Новофедоровке летом 2022 года она испуганно убегала на такси куда глаза глядят. Но, несмотря на это, не забыла снять видео для своего "бложика", в котором голосила, как хорошо, "по-домашнему", ей жилось в Крыму и как она не хочет из него ехать.

Пока героиня этого видео Светлана Логинова живет в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа России. Это известно благодаря ролику, опубликованному на ее канале в YouTube. Там Светлана рассказывает о своей супружеской жизни. К примеру, в одном из последних видео демонстрирует цены на продукты на местном рынке. Судя по ее замечаниям, они ее неприятно удивляют. А еще она много жалуется на мартовскую погоду. Говорит, что в Новом Уренгое хуже, чем в Крыму.

Напомним, ко дню смеха, который приходится на 1 апреля, украинцы остроумно шутят над россиянами. На третий год войны, которую Россия начала против Украины с большими амбициями, причин для насмешки немало.