Як приготувати їжу без світла та газу за допомогою предмету, що є на кожній кухні (відео)

Світла зараз немає більшу частину доби

Через наслідки російських атак в Україні діють жорсткі обмеження електропостачання. У квартирах та домах без газу це означає, що електроплити не працюють і приготувати гарячу їжу чи напої немає можливості, на допомогу приходять підручні засоби.

На Facebook-сторінці All Recetas показали, як зробити імпровізовану "пічку". На такому "пристосуванні" можна посмажити яєшню, розігріти їжу чи напої.

Для цього способу потрібні лише свічки та тертушка для овочів, яка є на кожній кухні. Важливо, щоб зверху не було ручки, щоб можна було розмістити посуд.

Треба взяти тарілку та розмістити на ній три довгі свічки. Їх треба помістити всередину тертушки, а зверху поставити пательню чи металеву кружку з чаєм.

Як можна побачити на відео, свічки доволі сильно розігріли пательню і яйця підсмажилися. Використовуючи альтернативні способи приготування чи розігрівання їжі важливо неухильно дотримуватися техніки безпеки. Такі "пристрої" не можна залишати без нагляду.

Раніше "Телеграф" розповідав про метод "пасивної" варки круп, який може виручити під час відключень світла. Знадобиться термос.