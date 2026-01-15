Без улыбки не произнести. Каким "интимным" словом называют на украинском крестную

Этот синоним встречается даже в литературе

В украинском языке есть немало уникальных и довольно забавных слов. К ним также можно отнести и "маточку", которая не всегда означает женский половой орган.

По данным толкового словаря, "маточка" — это еще одно название крестной матери. Это слово – диалектизм, встречается чаще всего в быту и в некоторых литературных произведениях.

Заметим, что использовать словосочетание "хрещена мати" в украинском можно и оно правильное. Однако есть синонимы, которые могут разнообразить словарный запас. К ним относят не только слово "маточка" — это теплый, традиционный и уважительный термин, отражающий суть роли крестной матери. Ее называют духовной наставницей ребенка и второй матерью.

К слову, его можно встретить в литературных произведениях — Казка починається за одного бідного чоловіка, котрий мав дуже багато дітей. Ціле село було у нього батечками і маточками (Калин, Закарп. казки, 1955, 73).

Кроме того, крестных можно называть ненашка или ненашко. Эти слова также диалектизмы и встречаются чаще всего в быту. Считается, что это слово заимствовано из восточно-романских языков. Пример использования:

Коли Юркові хочеться молока, він мовчки бере тоді кварту й біжить до нанашки — Григорчихи (Козл., Ю. Крук, 1957, 29).

