Лесные хищники считали это место своим? В Украине есть река с интересным названием (фото)

Рядом находится село, которое получило от реки свое название

В Украине есть немало уникальных водоемов с необычными, а порой даже пугающими названиями. Один из них находится в Хмельницкой области и носит имя хищника, которого издавна называют "санитаром леса".

Река с интересным названием "Волк" является правым притоком Южного Буга. Она протекает лишь в пределах Хмельницкой области.

Водоем берет свое начало вблизи села Верхние Волковцы, название которого пошло от самой реки. Вероятно, в этой местности ранее водилось много лесных хищников.

Река Волк в Хмельницкой области, Фото: Википедия

Общая длина реки составляет около 71 километра, а площадь ее водосборного бассейна — примерно 915 квадратных километров. В верхнем течении она местами заболочена.

Вдоль реки расположены населенные пункты, среди которых город Деражня и поселок Летичев, а также ряд сел Хмельницкого района. Для местных жителей водоем имеет практическое значение, поскольку используется для хозяйственных нужд, орошения, а также в системе прудов комплексного назначения, созданных для регулирования стока и рыбоводства.

Река Волк является правым притоком Южного Буга

В бассейне Волка встречаются торфяные участки, что говорит о природной болотистости отдельных зон поймы. Окружающий ландшафт типичен для Подолья — сочетание лугов, сельскохозяйственных угодий и небольших лесных массивов.

Существует легенда о речке Волк, которая гласит, что когда-то на ее берегах часто появлялся волк, то один, то вместе со стаей. Он не причинял людям вреда, поэтому они его не трогали. Проходили годы, волк стал появляться все реже, а затем и вовсе исчез, но его тело обнаружили возле водоема. Он пришел умирать в свое любимое место, но почему именно этот берег так манил хищника, никто так и не узнал.

Отметим, что юг Украины богат на водоемы с необычными названиями. Ранее "Телеграф" писал об озере "Китай" в Одесской области.