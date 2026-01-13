Метро в Чернигове должно было заработать в 2022 году: что известно о советском проекте

Подземка так и не появилась

Метро в Чернигове было – но только на бумаге. В 1972 году местные студенты создали проект подземки, которая должна была начать возить пассажиров в 2022 году.

Историк и краевед Андрей Курданов поделился с редакцией ЧЕline уникальной газетной статьей 53-летней давности. В публикации говорилось об амбициозном проекте метрополитена для областного центра.

Статья о "Черниговском метро" в Деснянской правде за 1972 год

Реальных планов строить подземку в городе никогда не было. Чернигов был относительно небольшим городом, поэтому метро казалось чем-то фантастическим. Возможно, авторы проекта верили, что город будет активно расширяться и когда-то действительно будет нуждаться в таком транспорте.

Откуда возникла идея метро

Молодые люди, работавшие над проектом, предположительно ездили в Киев и были поражены столичной подземкой. Для них это была настоящая диковинка, вдохновившая на создание подобного транспорта в родном городе.

С инженерной точки зрения студенты даже частично избрали верный путь. Они понимали, что нужна возвышенность, внутри которой будет двигаться транспорт. Поэтому станции метро планировали разместить рядом с Валом. Кроме того, существовали легенды о подземных ходах под городом, которые вроде бы можно было расширить для метрополитена.

В 2020 году в Фесбук-группе "Любимый Чернигов" пользователь Владимир Андреевский оставил шутливое сообщение:

Фантазии, становящиеся реальностью

Андрей Курданов отметил, что фантазия и понимание местности действительно присутствовали в проекте. Все открытия поначалу кажутся невероятными, но впоследствии воплощаются в жизнь.

Историк привел пример с 1947 года, когда в Италии люди смотрели на маленькие телевизоры в трубках. Тогда это выглядело фантастически, а сегодня повседневность. Также в детстве Курданов слышал, что троллейбус когда-нибудь дойдет до поселка Михаило-Коцюбинское.

Метро в Чернигове осталось фентазией. Однако когда-то никто не верил и в железную дорогу, которая впоследствии появилась в городе. Поэтому кто знает, возможно, когда-нибудь мечта о подземке тоже станет реальностью.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Запорожье могло быть метро на две ветки. Мы рассказывали, где могла быть подземка и почему ее забросили.