У Потемкинской лестницы не всегда был фуникулер: историческое фото 50-летней давности

Несмотря на то, что Одесский фуникулер был первым на Украине, он не всегда был на своем месте. Во второй половине прошлого столетия у Потемкинской лестницы его функции выполнял другой механизм.

Вместо фуникулера во времена СССР там был построен эскалатор. Соответствующее фото размещено в одной из соцсетей.

Где находится фуникулер

Одесский фуникулер — расположен в Стамбульском парке, рядом с Потемкинской лестницей. Первый фуникулёр в Украине.

Фуникулер на карте

История строительства

В 1895 году инженер Николай Пятницкий, выпускник Санкт-Петербургского института инженеров путей сообщения, сын директора Второй одесской гимназии, подал в городское управление просьбу о "предоставлении ему сооружения и эксплуатации механического подъемного пути с Приморской улицы на Приморский бульвар".

В течение 1900-1902 годов спланировали склон под трассу будущего фуникулера, уложили однопутный рельсовый путь длиной около ста метров с разъездом посередине и переходным мостиком над ним, построили деревянный ажурный павильон на бульваре, каменное здание с кассой, перроном и конторой на Приморской улице, а рядом небольшую электростанцию. Собрали и закрепили на тросах два изготовленных в Париже вагончика на 35 пассажиров каждый.

8 июня 1902 г. состоялось торжественное открытие "подъемной дороги". На следующий день она приняла первых пассажиров. А название "фуникулер", происходящее от латинского "фуникулис" (качели), прижилось гораздо позже.

Потемкинская лестница и первый одесский фуникулер (слева). Фото Википедия

За все время эксплуатации до момента второго пуска фуникулер ни разу капитально не ремонтировали, но все его постройки, узлы, детали и, что особенно важно, тросы, изготовленные на одесском канатном заводе, остались надежными.

До 1941 года он продолжал исправно работать в течение шести летних месяцев ежегодно, перевозя в день до четырех тысяч пассажиров. Фуникулер остановила Вторая мировая война. В 1948 году в Одессе начались работы по восстановлению фуникулера. Он проработал еще 20 лет. А в 1969 году его закрыли.

Одесский фуникулер. Фото Википедия

Эскалатор

В 1970 году фуникулер был заменен эскалатором. В 1990-м — последнем году существования СССР, эскалатор еще работал в обе стороны. В начале 1990-х уже только на подъем.

Сообщение об эскалаторе возле Потемкинской лестницы

Эскалатор на спуск постепенно разбирали на запчасти и поддерживали его работу. Окончательно он остановился в 1997 году.

Эскалатор возле Потемкинской лестницы

Эскалатор был удобнее тем, что не нужно было ждать в очередях вагончик. Стоимость подъема или спуска составила 3 копейки, как и в городском трамвае.

Современный фуникулер

В 1998 году городские власти решили построить на Потемкинской лестнице новый фуникулер по принципу наклонных лифтов. Проект оказался долгостроем и длился восемь лет.

Одесский фуникулер. Фото Википедия

Торжественное открытие фуникулера на два вагончика на десять мест состоялось 2 сентября 2005 года в двести одиннадцатый день рождения Одессы.

Одесский фуникулер. Фото Википедия

Одесский фуникулер. Фото Википедия

