Вагони знищили, а колії демонтували. Яке місто попрощалось з трамваями в СРСР та чому (фото)

Електротранспорт не пропрацював навіть 100 років

Чернівці стали чи не найпершим містом в Україні, де запустили електричний трамвай. Вперше транспорт виїхав на колії у 1897 році і цьогоріч місто святкуватиме 129-річчя від запуску першого трамвайного транспорту.

"Телеграф" покаже, як раніше виглядав трамвай в Чернівцях та що з ним сталось зараз. Зауважимо, що Чернівці стали четвертим в Україні містом, де з'явився електричний трамвай.

Перші трамваї в Чернівцях. Фото: відкриті джерела

Історія чернівецького трамвая

Спочатку у 1897 році трамвай мав лише 8 вагонів з невеликою швидкістю — 8-15 км/год. Перші тижні було багато аварій, адже вагони сходили з рейок, були випадки й смертельних ДТП. Окрім того, звук роботи електротранспорту лякав коней з каретами, які теж страждали.

Але попри такі труднощі трамвай таки прижився у Чернівцях та навіть став місцевим феноменом. Перед Першою світовою в місті вже було понад 20 вагонів, після Другої — понад 30.

Трамвай на Центральній площі у Чернівцях. 1960. Фото: із колекції С. Тархова

Як виглядали трамваї у Чернівцях. Фото: відкриті джерела

Уже у 1940-х стан трамвая в Чернівцях був вкрай поганим, адже експлуатувались здебільшого вагони з 1897 року. Цікаво, що у 1944 році, коли радянська армія підійшла до Чернівців угорська влада евакуювала трамвайне депо до Араду. 23 березня 1944 року рух електротранспорту у місті було припинено. Однак вже 21 квітня того ж року роботу відновили, але з новими вагонами. Проте попри наявність 6 вагонів, працювало лише два — бракувало персоналу.

Трамвай у Чернівцях у 1950-ті. Фото: Історія міськелектротранспорту Чернівців

У 1948-1949 роках провели капітальний ремонт 18 старих трамвайних вагонів, тоді кількість справних вагонів становила 20 моторних і 4 причіпних. Станом на 1965 рік чернівецький тролейбус перевіз 13 млн пасажирів.

Що з трамваями зараз

З 60-х років у місті було прийнято рішення демонтувати трамваї, адже через особливості рельєфу Чернівців, їм не вистачало потужності підійматись на пагорби. Тому вже до 1967 року у місті не залишилось діючих трамваїв. Згодом колії були демонтовані та на заміну трамваям прийшли тролейбуси, які курсують до сьогодення.

Пам'ятник трамваю у Чернівцях. Фото: Супільне

У 1997 році, з нагоди 100-річчя чернівецького трамвая, у сквері на вулиці Гагаріна (нині — Вокзальна) було встановлено пам'ятник трамваю у вигляді відреставрованого вагона серії "900".

