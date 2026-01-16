Японцы сняли о нем кино: узнаете ли вы самое романтичное место Украины?

По поверьям, поцелуй в этом месте гарантирует семейное счастье

В Украине много интересных мест, которые становятся туристическими изюминками и даже фигурируют в кинофильмах. Вокруг них рождаются традиции и поверья.

"Телеграф" решил поинтересоваться у своих читателей, хорошо ли они знают Украину. Мы покажем фото, а вы попробуйте угадать, что это за место и где оно находится.

Сюда приезжают туристы, здесь проводят праздничные фотосессии молодожены. Влюбленные должны поцеловаться в этом месте в определенный момент и загадать одно желание на двоих. Некоторые пары даже сажают здесь цветы, которые символизируют их чувства.

В 2017 году в Китае близ города Хэфэй был открыт "китайский аналог" этой украинской достопримечательности. До этого же она была единственной в мире.

Это место, обычно ассоциирующееся в любовными отношениями, фигурировало в короткометражном фильме "Мина".

В 2014 году о нем снял романтическую драму японский режиссер Акиоши Имазаки, которая была показана на Ханойском международном кинофестивале.

Вы узнали, что это за место?

Что это за место

Речь идет о Тоннеле любви, расположенном на отрезке железнодорожного пути, ведущего от поселка Клевань к поселку Оржей в Ровенской области. Длина тоннеля составляет около 4 км. Это место настолько популярно, что неподалеку даже открыли одноименный отель.

Уникальная плотная и длинная арка образовалась в лесном массиве из-за движения маневровых поездов к деревообрабатывающему заводу в Оржеве и обратно. На своем пути через лес локомотив с вагонами сбивает ветки деревьев, кустов. Таким образом Тоннель любви является не чудом природы, а следствием техногенного влияния поезда.

Тоннель любви в Ровенской области

Ранее мы показали излюбленное место отдыха жителей Винницы на фото 2002 года. С тех пор оно изменилось до неузнаваемости.