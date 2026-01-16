Укр

Японцы сняли о нем кино: узнаете ли вы самое романтичное место Украины?

Мария Назарова
Новость обновлена 16 января 2026, 22:54
По поверьям, поцелуй в этом месте гарантирует семейное счастье

В Украине много интересных мест, которые становятся туристическими изюминками и даже фигурируют в кинофильмах. Вокруг них рождаются традиции и поверья.

"Телеграф" решил поинтересоваться у своих читателей, хорошо ли они знают Украину. Мы покажем фото, а вы попробуйте угадать, что это за место и где оно находится.

Сюда приезжают туристы, здесь проводят праздничные фотосессии молодожены. Влюбленные должны поцеловаться в этом месте в определенный момент и загадать одно желание на двоих. Некоторые пары даже сажают здесь цветы, которые символизируют их чувства.

В 2017 году в Китае близ города Хэфэй был открыт "китайский аналог" этой украинской достопримечательности. До этого же она была единственной в мире.

Это место, обычно ассоциирующееся в любовными отношениями, фигурировало в короткометражном фильме "Мина".

В 2014 году о нем снял романтическую драму японский режиссер Акиоши Имазаки, которая была показана на Ханойском международном кинофестивале.

Тоннель любви возле Клевани
Вы узнали, что это за место?

Что это за место

Речь идет о Тоннеле любви, расположенном на отрезке железнодорожного пути, ведущего от поселка Клевань к поселку Оржей в Ровенской области. Длина тоннеля составляет около 4 км. Это место настолько популярно, что неподалеку даже открыли одноименный отель.

Уникальная плотная и длинная арка образовалась в лесном массиве из-за движения маневровых поездов к деревообрабатывающему заводу в Оржеве и обратно. На своем пути через лес локомотив с вагонами сбивает ветки деревьев, кустов. Таким образом Тоннель любви является не чудом природы, а следствием техногенного влияния поезда.

Тоннель любви в Ровенской области
Тоннель любви в Ровенской области

#Ровенская область #Карта #Фото #Клевань #Тоннель любви