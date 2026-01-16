Японці зняли про нього кіно: чи впізнаєте ви найромантичніше місце України?

За повір’ями, поцілунок тут гарантує сімейне щастя

В Україні багато цікавих місць, які стають туристичними родзинками та навіть фігурують у кінофільмах. Навколо них народжуються традиції та повір’я.

"Телеграф" вирішив поцікавитись у своїх читачів, чи добре вони знають Україну. Ми покажемо фото, а ви спробуйте вгадати, що це за місце, і де воно розташоване.

Сюди приїжджають туристи, тут проводять святкові фотосесії молодята. Закохані повинні поцілуватись у цьому місці у певний момент і загадати одне бажання на двох. Деякі пари навіть садять тут квіти, які символізують їхні почуття.

У 2017 році в Китаї поблизу міста Хефей було відкрито "китайський аналог" цієї української пам’ятки. До цього вона була єдиною у світі.

Це місце, яке зазвичай асоціюється в любовними стосунками, фігурувало в короткометражному фільмі "Міна".

У 2014 році про нього зняв романтичну драму японський режисер Акіоші Імазакі, яка була показана на Ханойському міжнародному кінофестивалі.

Ви дізналися, що то за місце?

Що це за місце

Йдеться про Тунель кохання, розташований на відрізку залізничної колії, що веде від селища Клевань до селища Оржей у Рівненській області. Довжина тунелю становить близько 4 км. Це місце настільки популярне, що неподалік навіть відкрили однойменний готель.

Унікальна щільна та довга арка утворилася в лісовому масиві через рух маневрових поїздів до деревообробного заводу в Оржеві та назад. На своєму шляху через ліс локомотив із вагонами збиває гілки дерев, кущів. Таким чином, Тунель кохання є не дивом природи, а наслідком техногенного впливу поїзда.

Тунель кохання у Рівненській області

Раніше ми показали улюблене місце відпочинку мешканців Вінниці на фото 2002 року. З того часу воно змінилося до невпізнання.