"Хороший ты мужик, Галина": мужчина с необычной фамилией рассмешил сеть
Парень пошутил о своей фамилии, и сеть взорвалась от смеха
В Украине есть фамилии, которые звучат как меню обеденного стола. Один из пользователей Threads написал, что видел в сети людей с фамилиями Борщ и Сметана, но своей фамилии пары так и не нашел. Он в шутку объявил поиски Котлеты, Тефтели, Подливы или хотя бы Масла.
Ответов было немало, а одним из самых интересных стало сообщение пользователя arcterryx о фамилии Галина Станислав Евгеньевич — вроде бы не в тему, но оказывается, с итальянской это курица!
С чего все началось
Я видел здесь Борщ, я видел здесь Сметану. А вот до моей фамилии пары не встречал. Ищу Котлету, Тефтель, Подливу или хотя бы Масло. Думаю, Сосисок здесь нет, но вас тоже ищу,
Публикация быстро стала популярной среди пользователей соцсети. Люди начали активно комментировать и делиться собственными историями о необычных фамилиях.
Среди комментариев выделялся один особенный. Пользователь представился как Галина Станислав Евгеньевич и написал, что кроме родственников еще не встречал людей с такой фамилией. Его полное имя создает настоящую неразбериху, ведь состоит будто из трех отдельных имен.
Одна из пользовательниц прокомментировала это так: "Будто один человек, а по звукам 3 — Галина, Станислав, Евгеньевич". Другая написала шутливо: "Хороший ты мужик, Галина". Кто-то из подписчиков спросил: "Галина или Станислав?" пытаясь понять, где в этом сочетании заканчивается имя и начинается фамилия.
Вот еще несколько интересных комментариев:
Сколько людей носят фамилию Галина
По данным портала "Рідні", фамилия Галина (транслитерация Halina) насчитывает в Украине 204 носителя. Эта фамилия упоминалась среди православного духовенства, киевского мещанства и репрессированных. Самые популярные имена среди людей с этой фамилией – Юрий и Елена.
