"Хороший ты мужик, Галина": мужчина с необычной фамилией рассмешил сеть

Парень пошутил о своей фамилии, и сеть взорвалась от смеха

В Украине есть фамилии, которые звучат как меню обеденного стола. Один из пользователей Threads написал, что видел в сети людей с фамилиями Борщ и Сметана, но своей фамилии пары так и не нашел. Он в шутку объявил поиски Котлеты, Тефтели, Подливы или хотя бы Масла.

Ответов было немало, а одним из самых интересных стало сообщение пользователя arcterryx о фамилии Галина Станислав Евгеньевич — вроде бы не в тему, но оказывается, с итальянской это курица!

С чего все началось

Я видел здесь Борщ, я видел здесь Сметану. А вот до моей фамилии пары не встречал. Ищу Котлету, Тефтель, Подливу или хотя бы Масло. Думаю, Сосисок здесь нет, но вас тоже ищу, написал в Threads пользователь Дмитрий Валерьевич Гречка.

Публикация быстро стала популярной среди пользователей соцсети. Люди начали активно комментировать и делиться собственными историями о необычных фамилиях.

Среди комментариев выделялся один особенный. Пользователь представился как Галина Станислав Евгеньевич и написал, что кроме родственников еще не встречал людей с такой фамилией. Его полное имя создает настоящую неразбериху, ведь состоит будто из трех отдельных имен.

Одна из пользовательниц прокомментировала это так: "Будто один человек, а по звукам 3 — Галина, Станислав, Евгеньевич". Другая написала шутливо: "Хороший ты мужик, Галина". Кто-то из подписчиков спросил: "Галина или Станислав?" пытаясь понять, где в этом сочетании заканчивается имя и начинается фамилия.

Вот еще несколько интересных комментариев:

Сколько людей носят фамилию Галина

По данным портала "Рідні", фамилия Галина (транслитерация Halina) насчитывает в Украине 204 носителя. Эта фамилия упоминалась среди православного духовенства, киевского мещанства и репрессированных. Самые популярные имена среди людей с этой фамилией – Юрий и Елена.

