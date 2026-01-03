Почти мат. Какая украинская фамилия рассмешит любого

В Украине такое родовое имя имеет менее 10 человек

На территории Украины проживает немало украинцев со смешными фамилиями, например, Йобко. Это родовое имя встречается на западе страны и имеет всего несколько носителей.

Об этом свидетельствуют данные портала "Рідні". Сейчас фамилию Йобко имеет всего 8 человек.

Все носители проживают во Львовской области Мостиского района. Это родовое имя чаще всего имеют Александра и Степан. Интересно, что подлинное происхождение фамилии ученые до сих пор не раскрыли. Однако имеют несколько теорий на этот счет.

Фамилия Йобко. Фото: скриншот с портала "Рідні"

Родовое имя, несмотря на странное звучание, имеет сугубо украинский суффикс фамилий -ко. Однако первая часть "Йоб" указывает на иностранное или саркастическое происхождение. Ведь вполне вероятно, что оно видоизменилось из прозвища, которые часто давали в древности в шутку.

Ученые говорят, что еще на происхождение родового имени повлияла география, ведь Львовская область расположена у границы с Польшей. Поэтому есть мнение, что фамилия могла прийти из-за границы. Эту теорию также подтверждает то, что в Польше есть очень похожее по звучанию родовое имя — Jobko.

Добавим, что в Украине есть несколько похожих на Йобко родовых имен. Речь идет о Йобак и Йобда, которые встречаются в Ивано-Франковской области и Закарпатье.

