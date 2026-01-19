Уберите вазон с подоконника: как ухаживать и чем поливать орхидею зимой для более крупных цветков

Стимулировать развитие крупных цветков можно с помощью простого средства

Орхидея — красивое, но экзотическое комнатное растение, которое требует особенного ухода. При правильном обращении взамен она отблагодарит красивым цветением. Как оказалось, зимой существуют свои правила заботы об этом вазоне, которых следует придерживаться, чтобы цветки орхидеи были еще крупнее и ярче.

"Телеграф" рассказывает, почему стоит унести орхидею с подоконника в морозную погоду и чем ее поливать для более крупных цветов.

Как ухаживать за орхидеей зимой?

Первое, что нужно сделать зимой, — это убрать вазон с орхидеей с привычного ей подоконника, пишет Express. Дело в том, что в морозную погоду с окна может дуть холодом, а такие температурные качели точно не пойдут на пользу комнатным растениям, в частности, и орхидее.

А вот в качестве "тонизирующего напитка" для цветка, можно использовать рисовую воду. То, что вы выливаете в раковину после варки риса, станет отличным источником полезных веществ для орхидеи.

Очень важно — речь идет о рисовой воде после варки коричневого риса. Ее нужно процедить и охладить до комнатной температуры. После этого можно использовать для полива орхидей вместо обычной воды.

В рисовой воде содержатся тиамин, ниацин, фолиевая кислота и рибофлавин. Также она богата витамином B, который оздоровит комнатное растение зимой. А содержащиеся в рисовой воде магний, фосфор и калий помогут орхидее развивать более крупные цветы в период цветения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что если не делать этого с орхидеями раз в год, они могут погибнуть. Есть важная задача на зиму.