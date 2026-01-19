Заберіть вазон з підвіконня: як взимку доглядати і чим поливати орхідею для більших квіток

Стимулювати розвиток великих квіток можна за допомогою простого засобу

Орхідея — гарна, але екзотична кімнатна рослина, яка потребує особливого догляду. При правильному догляді натомість вона віддячить гарним цвітінням. Як виявилося, взимку існують свої правила турботи про цей вазон, яких слід дотримуватися, щоб квітки орхідеї були ще більшими і яскравішими.

"Телеграф" розповідає, чому варто забрати орхідею з підвіконня в морозну погоду і чим її поливати для більших квітів.

Як доглядати за орхідеєю взимку?

Перше, що потрібно зробити взимку, — це прибрати вазон з орхідеєю зі звичного підвіконня, пише Express. Справа в тому, що в морозну погоду з вікна може віяти холодом, а такі температурні гойдалки точно не підуть на користь кімнатним рослинам, зокрема, і орхідеї.

А ось як "тонізуючий напій" для квітки, можна використовувати рисову воду. Те, що ви виливаєте в раковину після варіння рису, стане чудовим джерелом корисних речовин для орхідеї.

Дуже важливо — йдеться про рисову воду після варіння коричневого рису. Її потрібно процідити та охолодити до кімнатної температури. Після цього можна використовувати для поливу орхідей замість звичайної води.

У рисовій воді містяться тіамін, ніацин, фолієва кислота та рибофлавін. Також вона багата на вітамін B, який оздоровить кімнатну рослину взимку. А магній, фосфор і калій, що містяться в рисовій воді, допоможуть орхідеї розвивати більші квіти в період цвітіння.

