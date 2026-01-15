Орхидея отблагодарит повторным цветением, если вы удобрите ее этим компонентом: есть на каждой кухне

Узнайте, чем удобрить комнатную орхидею для повторного цветения

Орхидея — красивое комнатное растение, которое радует невероятным цветением, но требует к себе особого внимания. Обычно она цветет один раз несколько месяцев, а затем бутоны пропадают на год или около того. Однако можно стимулировать повторное цветение, если правильно удобрить растение.

"Телеграф" рассказывает, чем удобрить орхидею, чтобы она цвела не один раз в год, а чаще.

Чем поливать комнатную орхидею?

Чтобы поддерживать орхидею в хорошем состоянии и заставить ее цвести второй раз, нужно правильно ухаживать и удобрять. Например, приготовить подкормку для цветов можно своими руками из банановой кожуры, пишет Express.

Уход за орхидеями. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Чтобы приготовить "банановый чай" для орхидей, замочите свежие банановые шкурки в воде на 48 часов. Затем разбавьте эту настойку с водой в равных пропорциях и используйте для полива орхидей. Банановая кожура обеспечит комнатное растение различными питательными веществами, включая калий, фосфор и кальций.

Еще один способ использовать банановую кожуру — высушить ее и измельчить в порошок. А потом этот порошок смешивать с субстратом для пересадки орхидей. Также этот банановый порошок можно использовать для посыпания на корни цветка, он также будет служить удобрением.

Ранее "Телеграф" рассказывал про цветы в декабре. Какие виды можно сеять на рассаду зимой и как правильно это делать.