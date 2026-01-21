Киев, которого мы не видели: фонтан "Самсон" показали на редком фото начала ХХ века

Через несколько десятилетий это 200-летнее сооружение разберут, а через полвека – возродят из руин

Старинная фотография фонтана "Самсон" начала ХХ века – это не просто ностальгическая "картинка из прошлого". Это уникальное свидетельство об одном из древнейших водных сооружений Киева, которое за свою историю пережило пожары, войны, полный демонтаж и возрождение из пепла.

Фотография, которой подевались в сообществе "Ретро Киев", показывает "Самсона" в его аутентичном виде — до советских вмешательств, когда ротонда еще сохраняла первобытные черты украинского барокко XVIII века. "Телеграф" расскажет об єтом подробнее.

История фонтана, которому почти 300 лет

Фонтан "Самсон" на Контрактовой площади считается одним из старейших в Киеве. Его ротонду над старинным "фонтанным колодцем" соорудили в 1748-1749 годах по проекту выдающегося архитектора Ивана Григорьевича-Барского.

В центре композиции размещена скульптура библейского Самсона, раздирающего пасть льва. Впрочем, сначала над колодцем стояла деревянная фигура ангела с чашей, а сам павильон называли "фелицианом". Самсон со львом появился лишь со временем.

Фото: Павел Штефан

В конце XVII – начале XVIII века ротонду украсили солнечными часами. Вода из фонтана фактически была частью одного из первых киевских водопроводов, что делало сооружение не толькоо декоративным, но и функциональным.

К началу ХХ века "Самсон" стал неотъемлемой частью подольского ландшафта. Такие архивные фото очень ценны для понимания истории города. На них можно увидеть аутентичную скульптуру и ротонду до последующих перестроек и вмешательств советского времени. Атмосфера площади позволяет лучше представить, как выглядел повседневный Подол еще до революций и мировых войн.

Демонтаж и возрождение

В 1934 году фонтан был разобран. Оригинальные фигуры Самсона и льва еще до Первой мировой войны забрали в музей, а на их месте установили копии. Историческое сооружение исчезло из городского пространства почти на полвека.

Скульптура Самсона, современный вид

Только в канун празднования 1500-летия Киева приняли решение восстановить "Самсона" на исторических фундаментах, использовав музейную копию в качестве образца. В 1981 году ротонда-фонтан был отстроен в формах украинского барокко. Сейчас это официальный памятник архитектуры и монументального искусства местного значения.

Символ Подола сегодня

Сегодня у фонтана назначают встречи, здесь фотографируются туристы и молодожены, а сам объект стабильно входит в маршрут "must see" по Подолу. Для киевлян это не только декоративное сооружение, но и символ исторической памяти района, напоминающий, что город бережет свое водное и торговое наследие, несмотря на все разрушения ХХ века.

