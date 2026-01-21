Київ, якого ми не бачили: фонтан "Самсон" показали на рідкісному фото початку ХХ століття

Через кілька десятиліть цю 200-літню споруду розберуть, а ще через півстоліття – відродять з руїн

Старовинна світлина фонтану "Самсон" початку ХХ століття – це не просто ностальгічна "картинка з минулого". Це унікальне свідчення про одну з найдавніших водних споруд Києва, яка за свою історію пережила пожежі, війни, повний демонтаж і відродження з попелу.

Фотографія, якою поділися у спільноті "Ретро Київ", показує "Самсона" в його автентичному вигляді – до радянських втручань, коли ротонда ще зберігала первісні риси українського бароко XVIII століття.

Історія фонтану, якому майже 300 років

Фонтан "Самсон" на Контрактовій площі вважається одним з найстаріших у Києві. Його ротонду над старовинним "фонтанним колодязем" спорудили у 1748–1749 роках за проєктом видатного архітектора Івана Григоровича-Барського.

У центрі композиції розміщена скульптура біблійного Самсона, який роздирає пащу лева. Втім, спершу над колодязем стояла дерев'яна фігура янгола з чашею, а сам павільйон називали "феліціаном". Самсон з левом з'явився вже згодом.

Фото: Павло Штефан

Наприкінці XVII – XVIII століть ротонду прикрасили сонячним годинником. Вода з фонтану фактично була частиною одного з перших київських водогонів, що робило споруду не лише декоративною, а й функціональною.

До початку ХХ століття "Самсон" уже став невід'ємною частиною подільського ландшафту. Такі архівні фото надзвичайно цінні для розуміння історії міста. На них можна побачити автентичну скульптуру та ротонду до подальших перебудов і втручань радянського часу. Атмосфера площі дозволяє краще уявити, як виглядав повсякденний Поділ ще до революцій та світових війн.

Демонтаж і відродження

У 1934 році фонтан розібрали. Оригінальні фігури Самсона і лева ще до Першої світової війни забрали до музею, а на місці встановили копії. Історична споруда зникла з міського простору майже на півстоліття.

Скульптура Самсону, сучасний вигляд

Лише напередодні святкування 1500-річчя Києва ухвалили рішення відтворити "Самсона" на історичних фундаментах, використавши музейну копію як зразок. У 1981 році ротонду-фонтан відбудували у формах українського бароко. Нині це офіційна пам'ятка архітектури та монументального мистецтва місцевого значення.

Символ Подолу сьогодні

Сьогодні біля фонтану призначають зустрічі, тут фотографуються туристи й молодята, а сам об'єкт стабільно входить до маршруту "must see" Подолом. Для киян це не лише декоративна споруда, а й символ історичної пам'яті району, який нагадує, що місто береже свою водну та торгову спадщину попри всі руйнування ХХ століття.

