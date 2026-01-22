Что нельзя делать 22 января, чтобы не "вынести" счастье из дома: строгие запреты в этот день

В этот день не стоит конфликтовать

В четверг, 22 января, православные христиане и греко-католики, согласно новоюлианскому церковному календарю, чтят память святого апостола Тимотея. По старому стилю этот праздник приходился на 4 февраля.

Тимотей был молодым последователем Иисуса Христа, которого апостол Павел считает своим "духовным сыном в вере" — он сопровождал Павла на многочисленных миссиях и служениях. По традиции Павел рукоположил его во епископы Эфесской церкви, где он 15 лет возглавлял местную паству.

Тимофей пытался остановить языческий праздник и совершать проповедь об истинном Боге. Однако недовольные язычники жестоко убили его из-за избиения — событие, ставшее символом несокрушимости в вере.

Традиции и приметы 22 января

У этого дня есть обычаи. Среди них — следить за хозяйственными запасами и дровами. Наши предки проверяли, хватит ли запасов до весны, ведь тимофеевские морозы считались одними из самых суровых в году, а погода могла серьезно повлиять на планы. Еще один обычай — заботиться о доме — считается, что порядок принесет благополучие в новом году.

метель в этот день — ожидается продолжительное ненастье;

в полдень ясное солнце – признак ранней весны;

слышно пчел — летом будет много меда;

снегопад – сигнал щедрого урожая следующим летом.

Снегопад. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 22 января

выносить мусор поздно вечером — вместе с грязью можно "вынести" счастье и благополучие;

ругаться и злословить — это связано с желанием сохранить мир в семье и избежать бесполезных конфликтов в тяжелый зимний период;

выполнять тяжелую работу — чрезмерный физический труд в этот день может навлечь беду;

ссориться с близкими – конфликт будет продолжаться долго;

рассказывать о снах знакомым – сны в этот день считаются вещими, и лучше хранить их для себя.

