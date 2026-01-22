Что нельзя делать 22 января, чтобы не "вынести" счастье из дома: строгие запреты в этот день
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В этот день не стоит конфликтовать
В четверг, 22 января, православные христиане и греко-католики, согласно новоюлианскому церковному календарю, чтят память святого апостола Тимотея. По старому стилю этот праздник приходился на 4 февраля.
Тимотей был молодым последователем Иисуса Христа, которого апостол Павел считает своим "духовным сыном в вере" — он сопровождал Павла на многочисленных миссиях и служениях. По традиции Павел рукоположил его во епископы Эфесской церкви, где он 15 лет возглавлял местную паству.
Тимофей пытался остановить языческий праздник и совершать проповедь об истинном Боге. Однако недовольные язычники жестоко убили его из-за избиения — событие, ставшее символом несокрушимости в вере.
Традиции и приметы 22 января
У этого дня есть обычаи. Среди них — следить за хозяйственными запасами и дровами. Наши предки проверяли, хватит ли запасов до весны, ведь тимофеевские морозы считались одними из самых суровых в году, а погода могла серьезно повлиять на планы. Еще один обычай — заботиться о доме — считается, что порядок принесет благополучие в новом году.
- метель в этот день — ожидается продолжительное ненастье;
- в полдень ясное солнце – признак ранней весны;
- слышно пчел — летом будет много меда;
- снегопад – сигнал щедрого урожая следующим летом.
Что нельзя делать 22 января
- выносить мусор поздно вечером — вместе с грязью можно "вынести" счастье и благополучие;
- ругаться и злословить — это связано с желанием сохранить мир в семье и избежать бесполезных конфликтов в тяжелый зимний период;
- выполнять тяжелую работу — чрезмерный физический труд в этот день может навлечь беду;
- ссориться с близкими – конфликт будет продолжаться долго;
- рассказывать о снах знакомым – сны в этот день считаются вещими, и лучше хранить их для себя.
Ранее "Телеграф" рассказывал, будет ли праздник 8 Марта в Украине. Этот день посвящен началу весны и женщинам. По крайней мере, так его подавали в Советском союзе, тогда как главная идея была в защите прав женщин.