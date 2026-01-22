Що не можна робити 22 січня, щоб не "винести" щастя з дому: суворі заборони цього дня

В цей день не варто конфліктувати

У четвер, 22 січня, православні християни та греко-католики, згідно з новоюліанським церковним календарем, вшановують пам’ять святого апостола Тимотея. За старим стилем це свято припадало на 4 лютого.

Тимотей був молодим послідовником Ісуса Христа, якого апостол Павло вважає своїм "духовним сином у вірі" — він супроводжував Павла на численних місіях і служіннях. За традицією, Павло висвятив його у єпископи Ефеської церкви, де він 15 років очолював місцеву паству.

Тимотей намагався зупинити язичницьке свято і звершувати проповідь про істинного Бога. Однак невдоволені язичники жорстоко вбили його через побиття — подія, що стала символом незламності у вірі.

Традиції та прикмети 22 січня

Цей день має деякі звичаї. Серед них — пильнувати господарські запаси і дрова. Наші предки перевіряли, чи вистачить запасів до весни, адже тимофіївські морози вважалися одними з найсуворіших у році, а погода могла серйозно вплинути на плани. Ще один звичай — дбати про оселю — вважається, що порядок принесе благополуччя у новому році.

хуртовина в цей день — очікується тривала негода;

опівдні ясне сонце — ознака ранньої весни;

чути бджіл — влітку буде багато меду;

снігопад — сигнал щедрого врожаю наступного літа.

Снігопад. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 22 січня

виносити сміття пізно ввечері — разом із брудом можна "винести" щастя та добробут;

лаятися і лихословити — це пов’язано з бажанням зберегти мир у сім’ї та уникнути марних конфліктів у важкий зимовий період;

виконувати важку роботу — надмірна фізична праця у цей день може накликати біду;

сваритися з близькими — конфлікт буде тривати довго;

розповідати про сни знайомим — сни цього дня вважаються віщими, і краще зберігати їх для себе.

