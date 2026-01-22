День Соборности Украины: яркие открытки и теплые поздравления своими словами

В этот день отмечается большой государственный праздник

День Соборности Украины — это важный государственный праздник, который отмечается каждый год. Он имеет фиксированную дату — 22 января. Этот день символизирует единство и территориальную целостность страны.

"Телеграф" подготовил красивые патриотические открытки, картинки и поздравления в прозе, чтобы вы могли отправить близким и поздравить друзей в соцсетях и мессенджерах.

Открытки и поздравления с Днем Соборности

С Днем Соборности! Пусть в нашем общем доме всегда царит мир, а между нами — искреннее взаимопонимание. Желаю, чтобы мы были едины не только на карте, но и в мыслях. Сил нам всем и веры в светлое будущее!

***

Поздравляю с праздником! Сегодня день, когда мы вспоминаем, что наша главная сила — в единстве. Пусть каждый чувствует поддержку друг друга, где бы он ни находился. Счастья, стойкости и процветания нашей стране!

С праздником единства! Желаю, чтобы никакие границы и обстоятельства не могли нас разделить. Пусть чувство соборности живет в каждом сердце. Любви, добра и мира нашему общему дому!

***

С Днем Соборности Украины! Это важный день, напоминающий о ценности нашей целостности и свободы. Желаю успехов на благо страны и личного благополучия. Пусть единство помогает достигать самых смелых целей.

Поздравляю с государственным праздником! Сегодня мы празднуем сплоченность и общую судьбу нашего народа. Желаю мира, согласия и процветания в каждом уголке нашей земли. Пусть наша работа приносит достойные плоды!

***

Примите поздравления с праздником! Желаю всем нам верности своим идеалам и неисчерпаемой энергии. Пусть единство будет фундаментом для развития и стабильности. Согласия в семьях и мирного неба!

С праздником, украинцы! Мы разные, но мы — одно целое, и в этом наша главная суперсила. Пусть наша соборность будет нерушимой, а дух — непобедимым. Берегите друг друга и верьте в лучшее!

***

Поздравляю с 22 января! Сегодня день нашей силы и национального достоинства. Желаю, чтобы единство ощущалось в каждом добром деле и каждом слове. Вместе мы сможем преодолеть любые трудности!

С Днем Соборности! Пусть этот праздник объединяет нас вокруг общей мечты о свободной и сильной стране. Желаю каждому мира, уверенности в завтрашнем дне и гордости за свой народ. Мы — едины!

***

С праздником! Для меня этот день о том, что у нас одна земля и одно небо на всех. Желаю, чтобы в каждом доме было тепло, а в душе — покой. Пусть любовь к Родине объединяет нас крепче любых слов.

Поздравляю всех нас! Украина — это не просто территория, это люди, которые держатся друг за друга. Желаю, чтобы наша "живая цепь" единства никогда не разрывалась. Сил, выдержки и скорейшего мира!

***

С Днем единства! Пусть чувство соборности вдохновляет на добрые поступки и поддержку ближнего. Желаю нашей стране расцвета, а каждому из нас — быть частью большой и счастливой семьи. С праздником!

