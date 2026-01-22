День Соборності України: яскраві листівки та теплі привітання своїми словами

Цього дня відзначається велике державне свято

День Соборності України – це важливе державне свято, яке відзначається щороку. Воно має фіксовану дату – 22 січня. Цей день символізує єдність та територіальну цілісність країни.

Листівки та привітання з Днем Соборності

З Днем Соборності! Нехай у нашому спільному домі завжди панує мир, а між нами — щире порозуміння. Бажаю, щоб ми були єдині не лише на карті, а й у думках. Сил нам усім і віри у світле майбутнє!

***

Вітаю зі святом! Сьогодні день, коли ми згадуємо, що наша головна сила — це єдність. Нехай кожен відчуває підтримку один одного, де б він не знаходився. Щастя, стійкості та процвітання нашій країні!

Зі святом єдності! Бажаю, щоб жодні межі та обставини не могли нас розділити. Нехай почуття соборності живе у кожному серці. Любові, добра і миру нашому спільному дому!

***

З Днем Соборності України! Це важливий день, що нагадує про цінність нашої цілісності та свободи. Бажаю успіхів на благо країни та особистого благополуччя. Нехай єдність допомагає досягати найсміливіших цілей.

Вітаю із державним святом! Сьогодні ми святкуємо згуртованість та спільну долю нашого народу. Бажаю миру, злагоди та процвітання у кожному куточку нашої землі. Нехай наша робота дає гідні плоди!

***

Прийміть вітання зі святом! Бажаю всім нам вірності своїм ідеалам та невичерпній енергії. Нехай єдність буде фундаментом для розвитку та стабільності. Згоди в сім’ях та мирного неба!

Зі святом, українці! Ми різні, але ми одне ціле, і в цьому наша головна суперсила. Нехай наша соборність буде непорушною, а дух непереможним. Бережіть один одного і вірте у краще!

***

Вітаю з 22 січня! Сьогодні день нашої сили та національної гідності. Бажаю, щоб єдність відчувалася у кожній добрій справі та кожному слові. Разом ми зможемо подолати будь-які труднощі!

З Днем Соборності! Нехай це свято об’єднує нас навколо спільної мрії про вільну та сильну Україну. Бажаю кожному миру, впевненості у завтрашньому дні та гордості за свій народ. Ми єдині!

***

Зі святом! Для мене цей день про те, що у нас одна земля та одне небо на всіх. Бажаю, щоб у кожній хаті було тепло, а в душі — спокійно. Нехай любов до Батьківщини об’єднує нас міцніше за будь-які слова.

Вітаю всіх нас! Україна — це не просто територія, це люди, котрі тримаються один за одного. Бажаю, щоб наш "живий ланцюг" єдності ніколи не розривався. Сил, витримки та якнайшвидшого миру!

***

Із Днем єдності! Нехай почуття соборності надихає на добрі вчинки та підтримку ближнього. Бажаю нашій країні розквіту, а кожному з нас бути частиною великої та щасливої родини. Зі святом!

