Почему у фольги есть блестящая и матовая стороны. Как правильно ее использовать

Различие между сторонами не только внешнее, они имеют разные свойства

Современные хозяйки активно используют на кухне фольгу – и для приготовления и хранения продуктов. У фольги две стороны — блестящая и матовая, и они имеют разное предназначение.

"Телеграф" рассказывает, почему фольга имеет разные стороны и как ее правильно использовать. Знание этого нюанса поможет получить от фольги максимум пользы.

Почему у фольги разные стороны

Это результат технологии производства: при прокатке металлических листов одна сторона контактирует с валиками, становясь гладкой и блестящей. Другая сторона фольги остается матовой.

Фольга

Однако разница между сторонами не только визуальная. Свойства разных поверхностей фольги также отличаются. Блестящая сторона отражает тепло, а матовая — лучше его поглощает.

Как правильно использовать фольгу для запекания

Для того чтобы продукты запеклись быстрее, их лучше класть на блестящую сторону. Если вы заворачиваете их, матовая сторона должна быть сверху. Так тепло будет поглощаться более эффективно, а блюдо будет готовиться более равномерно.

Рыба, запеченная на фольге

Для сухих и нежирных продуктов лучше выбирать блестящую сторону, чтобы избежать пригорания. Для жирных – матовую, потму что она лучше впитывает избыточное тепло.

При выпекании изделий из дрожжевого или слоеного теста, их лучше класть на блестящую сторону. Это поможет сделать выпечку более воздушной.

А вот при запекании овощей и фруктов, кладите их на матовую сторону фольги или заворачивайте таким образом, чтобы блестящая сторона была сверху. Это сохранит в блюде максимум витаминов.

